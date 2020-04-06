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Когда мы слышим о том, что покупка подержаной техники несёт в себе множество рисков, многие предпочитают отмахиваться. Самоуверенные эксперты заявляют, что их обмануть просто нереально. Что же, возможно, некоторых из них наша сегодняшняя история чему-то научит.

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В китайской социальной сети Weibo один из пользователей сообщил, что был обманут неизвестным, который продал ему три процессора AMD Ryzen 9 3900X и видеокарту MSI GeForce GTX 1080 Ti Red Dragon. Общая цена составила 10 000 юаней, что равно 1 400 долларов. Когда он пришёл домой выяснилось, что процессор не вставляется в слот на материнской плате, а видеокарта не работает.

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Вначале пользователь думал, что ему попались сгоревшие детали, но потом выяснилось, что у него в руках три процессора A8-9600, верхняя крышка у которых была заменена на оригинальную (возможно, очень похожую копию) от Ryzen 9 3900X. По словам потерпевшего, крышка была заменена так ювелирно, что отличить подделку просто невозможно.

После того, как автор оригинального поста начал искать таких же, как он обманутых, выяснилось, что таковых не менее восьми человек или больше. Подсчитать сумму ущерба невозможно. Через других пользователей соцсети ему даже удалось отыскать имя злоумышленника и его возраст (17 лет). Постаревший обратился в полицию, но результат пока отрицательный.