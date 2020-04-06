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Перед нами две прекрасные видеокарты. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Чаще всего при выборе карты пользователь обращает внимание на стоимость и бренд. Если перед нами фанат зелёных, то он не выберет Radeon RX 5700, даже если она является более разумным и экономным выбором. Такая же ситуация и с фанатами красных. Они не обращают внимания на недоработки в драйверах и на отсутствие трассировки лучей.

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Переубеждать эту немногочисленную группировку мы сегодня не будем. У нас другая задача: понять, какая из видеокарт является наиболее оптимальным выбором весной 2020 года. А помогут нам, как это часто бывает, эксперты сайта Нardwaretimes, которые протестировали ряд современных игр в разрешении 1080р и 2К.

1080р

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2К

Как видим, GeForce RTX 2060 Super практически во всех играх превосходит своего красного оппонента. Отставание незначительно и, как правило, не превышает 5-7%. Тем не менее оно заметно невооружённым взглядом. Особенно в этом случае интересна трассировка лучей, ведь производительности GeForce RTX 2060 Super достаточно для комфортной игры с волшебными лучами.

Здесь не всё так однозначно. На максимальных настройках в 2К часть игр остаётся за уровнем комфорта, не достигая 60 fps. Другие же способны проседать до 50 кадров в отдельных случаях. Разрыв между картами сохранился, но рекомендовать эти видеокарты для 2К мы бы не стали, ведь уже через год вам придётся существенно понижать настройки в высоком разрешении. Что до выводов, то эксперты советуют взять разогнанную с завода Radeon RX 5700, которая в итоге будет уступать своей сопернице не более 5% при цене в 70 долларов меньше. Выбор очевиден.