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Миллионы пользователей операционной системы Windows 10 задаются простым вопросом: почему в ней так много недоработок? Многие теряются в догадках, отчего огромная команда Microsoft не способна навести порядок, сделав систему стабильной? Что же, на этот вопрос у нас сегодня ответа не будет. Но, кому нужна стабильная операционная система, если теперь вылет на «Экран смерти» будет сродни настоящему празднику.

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Навести порядок с ОС – это сложно, долго и дорого. Нужно нанимать профессионалов, оплата труда которых просто неприлично высокая и может оказаться слишком высокой для такой корпорации как Microsoft. Именно поэтому было принято решение скрасить вылеты из системы. Долгое время BSOD был скучным и неприятным. Он настолько надоел пользователям, что никто даже не читал содержимое сообщения. Теперь всё будет по-другому. Над новым «Экраном смерти» поработал настоящий профессионал. Дизайнер сделал цвета более мягкими, цветовая гамма приятно радует глаз. Немаловажно и то, что читать сообщения теперь станет проще, ведь они будут информативнее. Но, самое главное, на экране появится QR-код, который поможет отправить быстрый отчёт разработчикам и получить исчерпывающую информацию о проблеме.

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Не обидели и любителей тёмных тем. Специально для них интерфейс может оптимизироваться в чёрные цвета. Зачем это сделано, не сообщается. Возможно, у наших читателей найдётся верный ответ. О сроках внедрения нового «Экрана смерти» не сообщается. Возможно, он прибудет уже в апреле-мае с новым обновлением Windows 10 – 2004.