Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность

для раздела Блоги
8
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Миллионы пользователей операционной системы Windows 10 задаются простым вопросом: почему в ней так много недоработок? Многие теряются в догадках, отчего огромная команда Microsoft не способна навести порядок, сделав систему стабильной? Что же, на этот вопрос у нас сегодня ответа не будет. Но, кому нужна стабильная операционная система, если теперь вылет на «Экран смерти» будет сродни настоящему празднику.

реклама

Навести порядок с ОС – это сложно, долго и дорого. Нужно нанимать профессионалов, оплата труда которых просто неприлично высокая и может оказаться слишком высокой для такой корпорации как Microsoft. Именно поэтому было принято решение скрасить вылеты из системы. Долгое время BSOD был скучным и неприятным. Он настолько надоел пользователям, что никто даже не читал содержимое сообщения. Теперь всё будет по-другому. Над новым «Экраном смерти» поработал настоящий профессионал. Дизайнер сделал цвета более мягкими, цветовая гамма приятно радует глаз. Немаловажно и то, что читать сообщения теперь станет проще, ведь они будут информативнее. Но, самое главное, на экране появится QR-код, который поможет отправить быстрый отчёт разработчикам и получить исчерпывающую информацию о проблеме.

реклама

реклама

Не обидели и любителей тёмных тем. Специально для них интерфейс может оптимизироваться в чёрные цвета. Зачем это сделано, не сообщается. Возможно, у наших читателей найдётся верный ответ. О сроках внедрения нового «Экрана смерти» не сообщается. Возможно, он прибудет уже в апреле-мае с новым обновлением Windows 10 – 2004.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
21
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
28
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
17
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
37
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
29
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 21
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
1 апреля 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какая видеокарта нужна для World of Tanks – подбираем оптимальное решение для самой популярной игры вместе с экспертами Сomputerbase
69
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
188
Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью
12
Любителям Heroes III посвящается: энтузиасты обнаружили уникальную версию игры для SEGA
9
Windows 10 запустили на 192 МБ ОЗУ несмотря на минимальное требование 1Gb
16
В Steam началась раздача отличной RPG
28
Продвинутая программа для обслуживания видеокарт NVIDIA GeForce получила обновление с новыми функциями
16
Ryzen 7 3700Х против Ryzen 7 2700 против Ryzen 7 1700 – стоит ли геймерам покупать бюджетный 8-ядерный процессор в 2020 году
23
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam, GOG, EGS и Microsoft проходит раздача 10 игр бесплатно, успей забрать их
22
Характеристики Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K — теперь официально
118
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
11
Рабочая версия первого эмулятора PlayStation 4 почти готова
13
Путин назвал главное условие сокращения нефтедобычи
49
Видеокарта AMD Big Navi – дата выпуска и технические характеристики по мнению экспертов Тomshardware
19
Дополнение Dark Souls 3 Champion’s Ashes меняет боевую систему игры
3
Моддер восстановил справедливость, вернув юбку героине Resident Evil 3
18
Медики сообщают, что 15% кошек в Ухане больны коронавирусом – что будет с собаками и другими питомцами – советы экспертов
39
Intel официально подтвердила основные характеристики настольных процессоров Intel Core 10-го поколения
10
PlayStation 5 получит продвинутую технологию SmartShift, которая позволит достичь максимальных тактовых частот без падения fps и перегрева
11
В сервисе GOG можно получить стратегический симулятор выживания SYMMETRY бесплатно
3

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
21
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
61
7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году
42
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Мнение: сравнение разных операционных систем не имеет смысла
41
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
82

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
19:59
сыграл в вартандер , мужиком стал
Какая видеокарта нужна для World of Tanks – подбираем оптимальное решение для самой популярной игры вместе с экспертами Сomputerbase
Антон вырезай его
19:58
норм мать за 14к? ясно понятно, про гарантию и ликвидность напомни, как там? про прошивки хуанан напомни?
Ryzen 7 3700Х против Ryzen 7 2700 против Ryzen 7 1700 – стоит ли геймерам покупать бюджетный 8-ядерный процессор в 2020 году
Павел Новицкий
19:55
Этому видосу уже недели 2, даже не помню на каком ресурсе его видел
Только мышь и клавиатура: Half-Life Alyx уже можно пройти без VR шлема
Бромгексин
19:53
2 дебила - это сила
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
serjpro2009
19:52
Верно есть, но большинство SFF корпусов что попадается на б.у. рынке за минимум денег либо на 775 либо на 1155.
Подбор процессора LGA775/771 для Nvidia GTX 750 LP
Павел Новицкий
19:49
Причем здесь игры? Игры это отдельный продукт, который разрабатывает сторонняя компания? Весь процесс разработки и тестирования игры никаким боком не относится к майкам, не неси чушь
Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность
Luck-AD
19:45
Да. Если под хорошей нагрузкой то примерно на одно ядро там такое потребление.
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
Павел Новицкий
19:42
Ну так при разработке 7, там еще не было столько индусов и сидел большой отдел с тестировщиками
Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность
ambient
19:42
i9-10900 TDP 65W, это но одно ядро ? :DDD
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
Павел Новицкий
19:41
Ну так к чему эти все писанины про какие-то там эмуляторы, когда есть рабочие готовые проги в которых все это можно спокойно запустить без потери производительности?
Рабочая версия первого эмулятора PlayStation 4 почти готова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем