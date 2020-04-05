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Уже почти год идёт разработка эмулятора под самую популярную игровую приставку PlayStation 4. Некоторое время назад автор показывал, как его детище справляется в 2-мерными играми. В целом результат был неплохой. Несколько дней назад он выложил в открытый доступ одну из финальных версий нового эмулятора, который справляется с 3D-играми.

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Ключевой особенностью нового эмулятора сам разработчик назвал его способность рендеринга 2D и 3D-текстур. Он подчеркнул, что первое время приходилось это делать вручную, но со временем эмулятор научился делать это в автоматическом режиме.

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