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Рабочая версия первого эмулятора PlayStation 4 почти готова

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Уже почти год идёт разработка эмулятора под самую популярную игровую приставку PlayStation 4. Некоторое время назад автор показывал, как его детище справляется в 2-мерными играми. В целом результат был неплохой. Несколько дней назад он выложил в открытый доступ одну из финальных версий нового эмулятора, который справляется с 3D-играми. 

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Ключевой особенностью нового эмулятора сам разработчик назвал его способность рендеринга 2D и 3D-текстур. Он подчеркнул, что первое время приходилось это делать вручную, но со временем эмулятор научился делать это в автоматическом режиме. 

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Эмулятор работает исключительно под Linux. Планов по переносу на Windows нет. Разработчик рассказал, что пробовал его оптимизировать под macOS, но, по причине ограниченных ресурсов, решил пока сосредоточиться на одной операционной системе. Стоит отметить, что эмулятор создаётся одним человеком. В настоящее время каждый может скачать демо-версию с Github, а также почитать ветку на Reddit. Разработчик сообщил, что финальный релиз не выйдет до анонса PlayStation 5. За это время планируется создание полнофункциональной версии, в которой можно будет запускать хотя бы одну игру. Составить впечатление о текущих успехах можно изучив видео с канала разработчика. 

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