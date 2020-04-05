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5 лет назад миллиардер и знаменитый филантроп Билл Гейтс рассказал, что нам нужно опасаться не ядерной войны, а массового истребления вирусной инфекцией. Уже тогда он призвал власти развитых стран мобилизоваться, однако его слова услышаны не были. 4 апреля МВФ констатировал, что мировая экономика остановилась. Такого не было даже во время 2-й мировой войны. Лекарства всё ещё нет. Звучат пессимистические прогнозы, согласно которым коронавирус останется с нами навсегда. Билл Гейтс заявил, что его такой ход событий не устраивает.

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Утром 5 апреля Билл Гейтс сообщил, что выделяет несколько миллиардов долларов на строительство исследовательских центров, которые займутся изучением вирусов. Первым кандидатом станет коронавирус. Билл Гейтс сообщил, что своевременный выход препарата позволит спасти мировую экономику. Коронавирус обошёлся человечеству в триллионы долларов, если нужно потратить несколько миллиардов на поиск лекарства, то это не так уж много.

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Также он рассказал, что планирует использовать широкий спектр диагностики, не полагаясь на одно направление. К примеру, если есть 7 кандидатов – нужно изучить их все. Ключевым направлением будет создание вакцины от коронавируса, которая нанесёт превентивный удар этой и следующим эпидемиям.

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На данный момент разработаны 2 вакцины, которые прошли клинические испытания на людях, подтверждённые ВОЗ. Об эффективности этих вакцин судить пока слишком рано.