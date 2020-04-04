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Назвать точную причину, по которой мы так и не увидели флагманскую видеокарту Big Navi, сложно. Возможно, всё дело в коронавирусе, а может она просто была не готова. Несмотря на это, нам уже известно немало, а значит вместе с экспертами Тomshardware можно собрать всю информацию в кулак, а после оперировать ею долгими весенними вечерами пребывания в самоизоляции.

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Прежде чем дать ответы на главные вопросы темы нашего материала, стоит уделить внимание архитектуре. Для это будет достаточно сравнить две видеокарты от AMD. Первая – Radeon VII, которая имела 3 840 потоковых процессора, 16 Гб супербыстрой памяти стандарта HBM2, пропускная способность которой доходила до 1 Тбит/с и максимальную производительность в 13.8 TFLOPS. А теперь взглянем на текущего флагмана – Radeon RX 5700 XT. У него всего 2560 потоковых процессора, 8 Гб памяти стандарта GDDR6, пропускная способность которой ограничена 448 Гбит/с и пиковой производительностью в 9.75 TFLOPS. При этом, RX 5700 XT оказывается быстрее в играх при разрешении 1080р. Стоит отметить, что в 4К Radeon VII вырывается в лидеры с 7% запасом, но это всё равно не то, чего ожидаешь от подобных характеристик.

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Именно поэтому эксперты Тomshardware указывают на преимущества будущей архитектуры. RDNA стала прорывом. Но она была лишь первой. Впереди работа над ошибками – RDNA 2, о которой мы уже слышали от представителей Sony и Microsoft, рассказывающих о невероятном прорыве в играх следующего поколения. В конце 2020 года выйдут игровые приставки Xbox Series X и PlayStation 5. Судя по всему, на это же время намечен выход Big Navi. Инженерные образцы уже неоднократно появлялись в сети, но финальные спецификации всё ещё неизвестны. Давайте изучим мнение журналистов Тomshardware.

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Что же, эксперты полагают, что видеокарта будет довольно немаленькой. Флагманская версия может получить больше 5 000 потоковых процессоров с общей производительностью 16 384 TFLOPS. Предположительная цена немаленькая, ведь уже давно красные не просили за видеокарту 999 долларов. Что до времени начала продаж, то предположительно они начнутся осенью 2020 года. Единственное в чём уверены эксперты, карта выйдет до конца 2020 года и будет очень мощной.