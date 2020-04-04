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Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции

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Сегодня мы снова обращаемся в статистике процессоров, которую нам ежемесячно предоставляет Steam. Данные соответствуют временному отрезку 1-31 марта включительно. При этом есть сведения о ситуации в предыдущие несколько месяцев. Стоит отметить, что март принёс несколько любопытных тенденций, каждая и которых достойна отдельного упоминания:

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Количество 6-ядерных процессоров увеличилось до 23.69%. Прирост за март составил 2.53%, что очень много, поскольку сведения собираются по сотням миллионам геймеров. Кроме того, незначительно подросло количество 8-ядерных процессоров. Динамика небольшая – всего +0.53%, но несомненно за такими чипами будущее.

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Наблюдается падение как по 2-ядерным процессором (-1.72%), так и по 4-ядерным (-1.10%). Владельцев 4-ядерников всё ещё больше всего, но сейчас остро чувствуется давление со стороны недорогих 6-ядерников. 

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В этой ситуации можно было бы сделать вывод, что геймеры купили Ryzen 1-го и 2-го поколения, однако, статистика говорит о другом: количество процессоров AMD в марте снизилось на 0.24%. Это значит, что красная команда теряла процентное соотношение по всем ключевым направлениям: от 4-ядерных до 8-ядерных моделей. В целом колебания некритичны. Удручает лишь то, что из месяца в месяц мы не видим увеличения рыночной доли красных, о которой постоянно пишут эксперты. 

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Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
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