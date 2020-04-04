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Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью

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На прошлой неделе мы затронули тему китайских настольных процессоров и собственной операционной системы. На самом деле в поднебесной много производителей, которые конкурируют прежде всего между собой. В этом аспекте во главу угла становятся такие показатели, как отсутствие бекдоров, производительность, достаточная для офисных задач и низкая цена. Однако есть и такие разработчики, которые стремятся доказать всю мощь китайских технологий. Об одной из них сегодня и пойдёт речь.

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Китайский гигант Baidu заинтересовался созданием чипов ещё в далёком 2010 году. Долгое время шли разработки, которые завершились в 2017 году первым прототипом. В силу специфики китайского рынка, дальше Поднебесной технология не пошла. В ходе последующих двух лет шло "допиливание" чипа. 2 апреля руководство компании показало полностью готовый для массового производства коммерческий чип Kunlun. Если нашим читателям будет интересно, можно почитать о нём в оригинальном источнике. Наша задача приоткрыть дверь в мир китайских технологий, показав перспективы и возможности роста. 

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Всего было представлено два чипа: K100 и K200. Оба изготовлены на 14-нм техпроцессе Samsung. Старший имеет 16 Гб памяти стандарта HBM, а младший 8 Гб. При этом максимальная производительность старшего может достигать невероятных 260 TFLOPS. Желая сравнить свой новый чип с конкурентами, Baidu провела тестирование. Что любопытно, результаты одного из наиболее производительных чипов Nvidia Tesla T4 оказались в 3 раза меньше, чем у Kunlun К2. 

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Руководство компании сообщило, что постоянно улучшает чипы. Но, самое главное: они уже используются в реальных условиях. Это означает, что перед нами не прототип, а полнофункциональный продукт, под который написано ПО и который способен демонстрировать внушительный способности в рабочих задачах. Baidu отметила, что, с появлением столь мощного чипа, Китай может начать развивать отечественный рынок серверов и высокопроизводительных компьютеров более продуктивно, не используя западные технологии.  

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Zelot - китаец
Новый китайский чип Kunlun К2 обошёл видеокарту Nvidia Tesla T4 стоимостью 3 тысячи долларов в три раза – переход на отечественные технологии становится реальностью
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