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Многие из наших читателей знакомы с ресурсом Тechpowerup, и лишь некоторые знают, что именно ему мы обязаны появлением такой популярной программы, как GPU-Z. Долгое время она была наиболее удобным и простым инструментом, который позволял получить исчерпывающую информацию о видеокарте.

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В ноябре 2019 года вышла первая стабильная версия приложения NVCleanstall. Оно определённо заслуживало больше внимания, чем ему было уделено, но из-за некоторых неприятных багов и недоработок говорить о нём всерьёз мы не стали. Сегодня вышла финальная версия продвинутой программы. Суть программы заключается в том, что она позволяет вручную настроить драйвера для вашей видеокарты. Кому-то это может показаться слишком сложным, но только не настоящим оверклокерам, которые привыкли держать руку на пульсе.

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Современный драйвер видеокарты перегружен ненужным мусором. Перечислять десятки компонентов нет смысла. Основная часть пользователей даже не знает об их существовании. Те, кто с ними знаком, часто предпочитает установку только чистого драйвера без лишних компонентов, либо вручную долго удалять их из системы. NVCleanstall решает эти проблемы. Программа позволяет в несколько кликов выбрать только необходимые элементы. Немаловажно, что сама программа умеет искать и загружать обновления, делая это в фоновом режиме.

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Напоследок отметим такой важный элемент, как телеметрия в драйверах. Многих эта функция заботит даже больше, чем стабильность системы. NVCleanstall с лёгкостью справляется со всеми видами слежки.