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Новая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 не оправдала ожиданий южнокорейского производителя. Телефоны покупают в 2 раза хуже, чем это было год назад. И это несмотря на продвинутые возможности камеры, которая стала действительно лучше. Судя по всему, во всём виновата слишком высокая цена, которую поставила на свои устройства Samsung. Согласно официальной информации, всем новым покупателям будет предложено необычное решение, которое не только позволит скрасить потерю более чем 1 500 долларов, но и вернёт половину аккуратным владельцам гаджетов.

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На дворе кризис. Где-то он и не оканчивался, а где-то вызван эпидемией коронавируса. Как бы то ни было, продажи смартфонов падают. В первую очередь это сказалось на дорогой серии Galaxy S20. Ясно, что снижать цены сейчас неблагоразумно. Это ударит по имиджу, приведя к ещё большим падениям. Кроме того, такая неосмотрительная политика приведёт к тому, что в будущем Samsung будет сложно продавать телефоны по ценам выше 1 000 долларов.

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Кому пришла в голову гениальная идея выкупа смартфонов, неизвестно. Суть заключается в следующем: вы покупаете телефон за 1500 долларов. Это будет флагманская модель S20 Ultra 5G. После этого вы стараетесь обращаться со своими телефоном как можно нежнее на протяжение 24 месяцев, что соответствует двум годам. Если гаджет будет исправен и находиться в хорошем состоянии, у вас его выкупят за 50% текущей цены.

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Что любопытно, никто не обратил внимание на нюансы. Нет никаких критериев характеристики «хорошее состояние». Скорее всего 50% – это максимальный возврат. На самом же деле вам потребуется принести смартфон в идеальном состоянии. А так, как многие этого сделать не смогут, то и платить будет нужно или меньше, или вообще не придётся.