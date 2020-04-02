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Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года

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Настольные процессоры Intel Haswell вышли в далёком 2013 году. Часть из них продолжала поступать в продажу до лета 2014 года, расширяя линейки высокопроизводительных и мобильных чипов. Многие их тех кто были владельцем процессоров Intel Core 4-го поколения, давно сменили их на что-то более современное. За это время вышло несколько удачных поколений процессоров Ryzen, а также геймерские модели Core i7-9700K и Core i7-8700K, которые способны раскрыть потенциал самой современной видеокарты. Как выяснилось, Intel до сих пор производит чипы к материнским платам на сокете LGA 1150.

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Несколько дней назад Intel разослала своим партнёрам сообщение, в котором дала понять, что чипсеты для процессоров Haswell выводятся из производства. Это следующие чипы: Q87, H81, C226, QM87 и HM86. Какие-то из них предназначались для ноутбуков, другие – только для серверов, а некоторые – для настольных компьютеров. 

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Набор микросхем функционировал под общим названием Lynx Point и был построен на 32-нм техпроцессе, в то время как сами процессоры были созданы по нормам 22-нм техпроцесса. Intel порекомендовала партнёрам заранее сообщить о количестве необходимых чипов. Отгрузка по уже совершённым и будущим заказам будет продолжаться до 30 сентября 2021 года. При этом срочные заказы, связанные с сервисным обслуживанием, в некоторых случаях можно разместить до 31 марта 2021 года. Срок жизни процессоров Haswell подходит к концу, однако Intel всё ещё продолжает на них зарабатывать. 

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burobay
00:59
Вы хотя бы слово "праздник" не писали в подобных случаях. А то люди кликают, клики - это хорошо, но важен баланс: если у них разочарование вместо "праздника" - репутация новостника падает.
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Сверхчеловек
00:59
Вся атмосферность есть только в VR, а пока держи кол за никчемную статью. Имею право так писать, потому что прошел Half-Life: Alyx, BONEWORKS, SUPERHOT и тд. Комментарии разрешены только владельцам VR...
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
kent160
00:56
3600x это процессор прошлого года.
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Gosha
00:55
А на Honor 9Х придет?
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kent160
00:54
10600 зажатый 8700. 10700 зажатый 9900. Казалось бы ура вернули HT в серелняки, так нет купите новую мать.
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
Magnum79
00:53
4 марта 2019г. "Windows 7 умерла, смиритесь и живите дальше" - стольких приверженников 7ки обговнял в комментах, аж дым шёл. И как тебе верить дальше?
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lesik78
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Високосный год для Intel окажется тяжёлым
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Alex 39
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Извиняюсь, не в тему, но спрошу на всякий: а ты случаем не из Литвы?))
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