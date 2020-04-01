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Если вы внимательно следите за популярной серией игр Call of Duty, то очевидно помните, какие проблемы были у предыдущей версии на территории России. Если ситуацию описать в двух словах, то случилось следующее: разработчики переименовали Россию в несуществующую страну Кастовию, а в финале игры арабская девочка убивает русского солдата. Ясно, что такие вольности не могли пройти незамеченными. После скандала выяснилось, что игра не выйдет на игровую приставку PlayStation 4, на этом проблемы окончились. По крайне мере все надеялись на то, что проблем больше не будет.

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Сегодня стало известно о скором выходе ремастера одной из наиболее популярных игр серии Call of Duty: Modern Warfare 2. Уже сейчас есть возможность сделать предзаказ, вместе с которым можно будет получить несколько бонусов для мультиплеера. Обновление получит только компания. Сетевые ресурсы модернизации не подвергались. Кроме того, разработчик обещает более 60 новых карт для сетевых баталий. Игра заявлена на три актуальные платформы: Xbox One, ПК и PlayStation 4. Выход Modern Warfare 2 запланирован на 30 апреля.

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Как вы поняли, без подвоха не обошлось. Не желая провоцировать российскую публику, разработчик отключил владельцам игровой приставки PlayStation 4 возможность купить ремастер культовой игры. Неясно, что стало причиной такого поведения. Стоит отметить, что это уже 3 подряд игра серии Call of Duty, которая обошла стороной российских владельцев PlayStation 4.

P.S. Кстати, иностранные обладатели PlayStation 4 могут начать играть в ремастер уже сегодня.