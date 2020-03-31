Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат улучшенную настройку графики и новые игры с нейросетью DLSS 2.0
Совсем недавно мы писали о новой технологии NVIDIA под названием DLSS 2.0. По сути перед нами продвинутая нейросеть, которая способна улучшить производительность в играх без какой-либо потери качества. Первые три игры выглядят великолепно, а увеличение fps уже радует миллионы геймеров. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать расширения игровой географии на десятки других игр. Кроме того, пользователь получит доступ к настройкам, регулируя некоторые параметры DLSS.
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Первая хорошая новость: DLSS 2.0 получила доступ к знаменитому движку Unreal Engine 4. Обучение нейросети идёт прямо сейчас. Это значит, что множество игр могут получить увеличение производительности в ближайшее время. Кроме того, в описании значится появление новой технологии Deep Learning Super Sampling.
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По мнению экспертов, нейросеть не всегда правильно работает с параметром калибровки резкости. Если пользователь получит в руки некоторую гибкость настройки, это улучшит не только визуальную составляющую, сделав её реалистичной, но и сможет указать нейтосети на её просчёты.
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Разработчики потвердели, что в ближайшее время дополнительная настройка может появится в виде патча к уже вышедшим играм, а также как неотъемлемая часть панели управления к будущим проектам. Сроки не называются, но то, что NVIDIA уже реализовала, внушает оптимизм относительно успеха её будущих проектов.
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