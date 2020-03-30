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Совсем недавно мы уже писали, что одна крупная торговая сеть Foetex начала принимать предварительные заказы на игровую приставку PlayStation 5. Назвать эту цену низкой просто невозможно. Датчане просят 1 043 доллара за гарантированную возможность получить новенькую консоль на праздники 2020 года. Судя по всему, датчане не знают, сколько будет стоить приставка на старте и поставили такую цену, чтобы получить максимальную маржу. Совсем по-другому действует канадский ритейлер.

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Магазин Play N Trade Vancouver Island предлагает получить консоль на праздники (неясно, рождественские, или это будет День благодарения в США 26 ноября) 2020 года по очень щадящей цене в 559 канадских долларов, что равно 394 долларам США. На семью выдают не больше двух штук.

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