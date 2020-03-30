Канадская торговая сеть указала низкую цену Sony PlayStation 5 и подтвердила дату продаж
Совсем недавно мы уже писали, что одна крупная торговая сеть Foetex начала принимать предварительные заказы на игровую приставку PlayStation 5. Назвать эту цену низкой просто невозможно. Датчане просят 1 043 доллара за гарантированную возможность получить новенькую консоль на праздники 2020 года. Судя по всему, датчане не знают, сколько будет стоить приставка на старте и поставили такую цену, чтобы получить максимальную маржу. Совсем по-другому действует канадский ритейлер.
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Магазин Play N Trade Vancouver Island предлагает получить консоль на праздники (неясно, рождественские, или это будет День благодарения в США 26 ноября) 2020 года по очень щадящей цене в 559 канадских долларов, что равно 394 долларам США. На семью выдают не больше двух штук.
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рекламаВажно отметить, что канадский продавец не указывает, является ли это окончательной ценой, или же она может измениться в будущем. В довесок ритейлер предлагает бесплатную доставку по всей стране, а также скидки на игры. Комментаторы на Reddit отнеслись к информации с оптимизмом. Некоторые заявили, что, канадцам придётся продавать консоли в убыток, если цена окажется выше. Другие полагают, что продавец просто знает её истинную цену и решил не соблюдать эмбарго, наложенное Sony.
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