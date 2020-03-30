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Совсем недавно Microsoft с гордостью объявила, что число активных компьютеров, на которых установлена операционная Windows 10, перевалило за 1 миллиард. Несомненно, это большая веха, которая заслуживает внимания, однако софтверный гигант упускает ключевой момент, умалчивая о фрагментации, которая царит на самой популярной версии операционки.

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В ноябре вышла последняя версия Windows 10 1909. Она не принесла ничего нового, сделав систему более стабильной. По крайне мере, так говорит сама Microsoft. Как оказалось, большая часть пользователей, а именно 71.8%, относится к таким заявлениям скептически. Так, наиболее популярной остаётся версия 1903, которая установлен на более чем 50% компьютеров. На долю двух версий 2018 года – 1803 и 1809 – приходится почти 17% всех пользователей. Зная статистику (1 миллиард), можно легко подсчитать, что как минимум 170 миллионов систем обладают низким уровнем защищённости.

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Количество компьютеров на устаревших версиях Windows 10 постепенно уменьшается, однако высокий уровень фрагментации растёт. Очень скоро выйдет новая версия 2004, которая внесёт ещё большую сумятицу в стратегию распространения обновлений Microsoft. Эксперты уточняют, что, в связи с эпидемией коронавируса, количество атак возросло. В связи с этим важно получать последние версии критических обновлений безопасности. Сейчас же ситуация такова, что сотни миллионов компьютеров фактически лишены этих обновлений. Эксперты уточняют, что в последний месяц наблюдается более активный переход на версию 1909, но этого недостаточно.