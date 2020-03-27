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Лиза Су является одним из наиболее успешных руководителей в мире. Мало того, ей довелось управлять технологической компанией, сложность продукции которой превышает стулья, шкафы и многую другую продукцию, где часто замечают руководителей-женщин. Сейчас положение дел красных стабильно. Акции растут, пользователи активно скупают процессоры. Есть проблема с видеокартами, но она решаема. Всё это многолетний труд десятков тысяч сотрудников компании, инженеров и маркетологов, но, прежде всего, это заслуга Лизы Су. В свете всего этого, многим хотелось бы знать: сколько получает за свой титанический труд глава AMD.

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Прежде всего хотим отослать вас к материалу лета 2019 года. Там вы найдёте информацию о предыдущих заработках. Но, как оказалось, они меркнут перед тем, что предложил совет директоров Лизе Су по итогам года. Общий доход Лизы Су за 2018 год вместе с бонусами составил 13.35 миллиона долларов. Это немало, но и не много. А вот по итогам 2019 года она получила немалые 58.534 миллиона долларов. Это на 350% больше, чем было год назад. Уверены, наши читатели прекрасно знают, что такой рост не случаен, ведь именно 2019 год стал крайне важен как с точки зрения биржевой активности, так и высоких продаж, которые позволили оплатить долги и выйти в большой плюс.

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Что любопытно, большая часть денег Лиза Су получает акциями. А значит, реального увеличения зарплаты не последовало. Всё дело в том, что в конце 2018 года цена за 1 акцию составляла 17 долларов, а в конце 2019 года – 48 долларов. Простая математика. Эксперты подсчитали все акции Лизы Су, заявив, что такими темпами она стала очень состоятельной, ведь её состояние теперь оценивается в 500 миллионов долларов.