Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Настольные процессоры Rocket Lake должны прибыть к концу 2020 года. Сможет ли Intel решить производственные проблемы, неясно. Существует ещё проблема 10-го поколения, которое до сих пор не поступило в продажу. Как бы то ни было, нас в данном случае интересуют технические характеристики чипов 11-го поколения, которые просочились в сеть.

реклама