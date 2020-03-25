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AMD неоднократно говорила, что процессоры Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3 будут построены на 7-нм техпроцессе и привычной оперативной памяти стандарта DDR4. Кроме того, упоминалось, что переход на перспективную DDR5 начнётся на процессорах Ryzen 5000-й серии, построенных на базе 5-нм архитектуры Zen 4. В качестве даты начала продаж этих процессоров значится 2021 год. Вполне возможно, что дело не только в недостатке мощностей. Samsung сообщила, что приступит к производству памяти DDR5 только в 2021 году.

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Ясно, что прежде чем начать продавать материнские платы и процессоры с поддержкой ОЗУ DDR5, нужно убедиться, что подобные модули памяти можно свободно купить в рознице. По данным южнокорейского производителя, память стандарта DDR5 и LPDDR5 будет изготавливаться с применением ультрафиолетовой литографии (EUVL) по продвинутой 14-нм технологии со слоями EUV. Samsung уверяет, что это позволит удвоить производительность на каждую пластину.

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Эксперты указывают, что новая технология позволит не только увеличить производительность ОЗУ (речь о текущем поколении с ростом тактовой частоты до DDR4-6400), так и скорости (до 32 Гбит/с). Производство стартует в конце 2020 года. Когда конкретно Samsung сможет выйти на полную мощность, неизвестно. Будем надеяться, что это случиться как можно раньше, поскольку многие наши читатели давно ждут нового стандарта памяти, желая сменить старые процессоры Intel Core 2-го или 3-го поколения.