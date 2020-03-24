Самый быстрый ноутбук готовится к продаже – NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и Intel Core i9-10880H
Многие эксперты уверяют, что сейчас не лучшее время для покупки нового компьютера или ноутбука. Курс рубля обрушился, повсюду паника из-за эпидемии коронавируса, а нефть никак не может превысить порог в 30 долларов. Всё это правда. Вот только для настоящих бескомпромиссных геймеров не существует подходящих и неподходящих периодов. Они просто покупают самую производительную машину, наслаждаясь её мощью. Именно о таком ноутбуке пойдёт речь в нашем материале.
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В популярном бенчмарке 3DMark засветился неизвестный ноутбук, который должен скоро поступить в продажу. Сердцем новинки станет мощный 8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i9-10880H. Судя по всему, в штатном режиме он будет работать на тактовой частоте 2.3 ГГц, а в режиме буста до 5 ГГц. За графику в новом ноутбуке будет отвечать самая мощная мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Стоит отметить, что данная модель соответствует настольной RTX 2080, поскольку имеет пропускную способность памяти в 14 Гбит/с, в то время как у настольной RTX 2080 SUPER этот показатель составляет 15.5 Гбит/с.
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рекламаЭксперты утверждают, что разница с ещё одной заявленной мобильной видеокартой GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q составит внушительные 10%, которые достигаются за счёт повышенного энергопотребления в 150 Вт. Точной даты начала продаж столь мощного ноутбука нет, также как нет информации и о его цене. Ранее предполагалось, что это случится в апреле, но эпидемия коронавируса может внести свои коррективы в планы производителей.
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