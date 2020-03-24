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Многие эксперты уверяют, что сейчас не лучшее время для покупки нового компьютера или ноутбука. Курс рубля обрушился, повсюду паника из-за эпидемии коронавируса, а нефть никак не может превысить порог в 30 долларов. Всё это правда. Вот только для настоящих бескомпромиссных геймеров не существует подходящих и неподходящих периодов. Они просто покупают самую производительную машину, наслаждаясь её мощью. Именно о таком ноутбуке пойдёт речь в нашем материале.

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В популярном бенчмарке 3DMark засветился неизвестный ноутбук, который должен скоро поступить в продажу. Сердцем новинки станет мощный 8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i9-10880H. Судя по всему, в штатном режиме он будет работать на тактовой частоте 2.3 ГГц, а в режиме буста до 5 ГГц. За графику в новом ноутбуке будет отвечать самая мощная мобильная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Стоит отметить, что данная модель соответствует настольной RTX 2080, поскольку имеет пропускную способность памяти в 14 Гбит/с, в то время как у настольной RTX 2080 SUPER этот показатель составляет 15.5 Гбит/с.

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