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Уже много лет Amazon считается одним из наиболее надёжных интернет-магазинов, в котором можно купить практически любую вещь. Немаловажным является и то, что Amazon имеет огромное количество складов по всей территории Северной Америки, что позволяет значительно ускорить доставку товаров в большую часть США. Одним словом, Amazon – это огромная стабильная компания, которая стоит больше триллиона долларов не только из-за большой популярности, но и по причине высокой надёжности. Но, как оказалось, даже такие гиганты, как Amazon могут упасть, если ножку стула, на котором они сидят, как следует раскачать.

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23 марта стало известно о том, что Amazon в одностороннем порядке отложил доставку товаров по всей стране. Раз вы это читаете, то, сами понимаете, что в список попали комплектующие, которые так дороги сердцу каждого оверклокера. Согласно новым срокам, первые счастливчики смогут получить заказанные товары не раньше 21 апреля.

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Стоит отметить, что ещё 17 марта Amazon предупреждал о том, что планирует сосредоточиться на товарах первой необходимости. Под эту категорию попадают детские товары, товары медицинского предназначения, продукты питания и многое другое.

Ранее стало известно, что Amazon объявила о своём желании нанять 100 000 новых работников, которые будут доставлять товары по стране. Неизвестно, насколько успешным оказалось это предприятие, ведь сейчас США является одной из пяти стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом. Удастся ли решить Amazon сложившиеся проблемы, неизвестно. У менее крупных конкурентов комплектующие пока ещё есть. Пока есть.