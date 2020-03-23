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На операционной системе Windows 10 работает больше одного миллиарда компьютеров. Это огромное достижение, на реализацию которого потребовалось 5 лет и значительные усилия всей команды разработчиков, инсайдеров и руководства компании. Одна из наиболее критичных проблем, о которой сообщает множество пользователей, это автообновления драйверов, которые могут приводить к непредвиденным ошибкам. Пытаясь решить данную проблему, Microsoft внедрила новую систему, которая гарантирует, что 980 миллионов компьютеров будут получать только проверенные обновления. Давайте выясним, так ли это хорошо, как может показаться на первый взгляд.

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Журналисты сайта Сomptoir-hardware поднимают очень важный вопрос: кто будет на себе тестировать все новые драйвера? Всё дело в том, что новая система автообновлений построена таким образом, что 1-2% наиболее активных пользователей Windows 10 будут первыми получать драйвера. Именно они выступят бесплатными бетатестерами, и именно им уготована роль подопытных кроликов в машине под названием Microsoft.

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В дополнение авторы оригинального материала говорят, что даже 1-2% может оказаться недостаточно. Имеется в виду, что выборка слишком мала и может не включать все возможные конфигурации пользовательских систем. Пока слишком рано говорить, окупится данное решение или нет. Microsoft новых заявлений не делала, а 20 миллионов разъярённых пользователей пока не появилось. Возможно, новая система действительно сработает.