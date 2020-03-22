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Совсем скоро должны начаться поставки ноутбуков на основе 7-нм гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии. Инсайдеры уже успели получить доступ к ценовой политике AMD, выяснив, что красные решили поставить на свои новые чипы очень заманчивые цены. Немного позднее должны выйти мобильные процессоры Intel 10-го поколения, которые должны составить прямую конкуренцию процессорам от AMD.

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На сегодня известно, что по вычислительной мощи впереди Intel, а по графической составляющей – AMD. Ранее в сеть попадали сведения о том, что синие работают над одиннадцатым поколением своих мобильных чипов. Благодаря усилиям @_rogame удалось узнать некоторые подробности о графическом потенциале процессоров Tiger Lake.

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В популярном тесте 3DMark 11 неизвестный чип набрал 5 523 балла. Важно понимать, что это один из первых инженерных вариантов, а значит финальные показатели могут оказаться намного выше. Для сравнения, процессор Core i7-1068G7 набирает в этом тесте около 2 000 баллов. Неизвестному процессору Tiger Lake также удалось обойти и Ryzen 7 4700U, который в данной дисциплине получил 5423 балла. И только флагманский Ryzen 7 4800U, набирающий 5738 баллов, смог обойти неизвестный процессор Intel.

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Ещё раз подчёркиваем: Ryzen 7 4800U тестировался в уже готовой к продаже машине, в то время как неизвестный чип ещё даже не был анонсирован. Говорить о его потенциальный игровой мощи рано, однако очевидно, что уже в 11-м поколении Intel удастся догнать встроенную графику AMD, а может даже обойти её с неплохим отрывом.