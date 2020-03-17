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GeForce RTX 3080 Ti Ampere пока не будет – NVIDIA отменила пресс-конференцию и все ближайшие анонсы из-за коронавируса

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Последние несколько месяцев курсировали активные слухи о предстоящем анонсе видеокарт следующего поколения NVIDIA на архитектуре Ampere. Речь шла о невероятно мощных графических чипах, которые демонстрировали в предварительных тестах очень внушительные результаты. После того, как эпидемия коронавируса стала причиной закрытия нескольких ключевых мероприятий, NVIDIA сообщила, что 22-26 марта состоится онлайн-конференция, на которой будут представлены несколько важных технологий и большой анонс. 

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Эксперты не были точно уверены, что будет анонсировано, но, похоже, сейчас это уже и не важно. NVIDIA сообщила, что никаких анонсов не будет. По заявлениям компании, у них были интересные и важные продукты, которыми они хотели поделиться с поклонниками, но сейчас не самое лучшее время. Вместо этого зелёные предложили всему миру сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

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Что любопытно, довольно внушительная часть конференция будет транслироваться в прямом эфире, но никаких ключевых анонсов не будет. Аналитики предполагают, что NVIDIA решила, что анонсировать сейчас новое поколение видеокарт неэффективно с точки зрения бизнеса. Конференция может не привлечь должного внимания, поскольку многие сосредоточены на борьбе с коронавирусом. Кроме того, есть предположения, что инженерные варианты GeForce RTX 3080 Ti просто не готовы. Как обстоят дела на самом деле, мы, возможно, никогда не узнаем. 

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