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Последние несколько месяцев курсировали активные слухи о предстоящем анонсе видеокарт следующего поколения NVIDIA на архитектуре Ampere. Речь шла о невероятно мощных графических чипах, которые демонстрировали в предварительных тестах очень внушительные результаты. После того, как эпидемия коронавируса стала причиной закрытия нескольких ключевых мероприятий, NVIDIA сообщила, что 22-26 марта состоится онлайн-конференция, на которой будут представлены несколько важных технологий и большой анонс.

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Эксперты не были точно уверены, что будет анонсировано, но, похоже, сейчас это уже и не важно. NVIDIA сообщила, что никаких анонсов не будет. По заявлениям компании, у них были интересные и важные продукты, которыми они хотели поделиться с поклонниками, но сейчас не самое лучшее время. Вместо этого зелёные предложили всему миру сосредоточиться на борьбе с коронавирусом.

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