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Продолжаем наш цикл выбора лучшего процессора на все случаи жизни. Сегодня перед нами не стоит задача взять только игровой процессор, именно поэтому нашему участнику со стороны Intel может быть сложнее, чем его прямым соперникам из лагеря AMD.

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Процессоров, которые стоят в районе 200-250 долларов, на рынке не так уж и много. Наиболее привлекательным из них являются Core i5-9600K, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600. Первый имеет наиболее высокую стоимость, а последний наоборот – самую низкую. На этот раз эксперты Hardwaretimes решили выяснить, что лучше взять в условиях надвигающегося кризиса.

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Биткоин дешевеет, рубль рушится, а цена на процессоры в долларах остаётся на том же уровне. Именно поэтому ни один из наших героев не находится в привилегированном положении. Как мы видим, всё решает подборка игр. Несколько дней назад мы видели похожий обзор от Тomshardware, в котором синие выиграли с большим перевесом в игровых тестах. Сегодня же у нас паритет, который точно оценят фанаты красных, ведь многие из них не играют в игры, в которых Ryzen 5 3600X отстаёт от Core i5-9600K.

Что до выводов, которые сделали авторы текущего тестирования, то они заявляют, что даже в играх Core i5-9600K проигрывает Ryzen 5 3600X. Особенно это касается проектов, поддерживающих последнюю версию Direct12. Таким образом они советуют обратить внимание на красные чипы. Больше информации здесь.