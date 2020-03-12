Выбор лучшего геймерского процессора за разумные деньги: AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K
Выбор процессора зависит от нескольких факторов. Первое: финансовое состояние, которое определяет, какой уровень производительности себе может позволить тот или иной пользователь. Второе: область применения: здесь важно ориентироваться на собственные потребности, которые зачастую и определяют минимальную производительность вашего ПК. В данный момент мы говорим об осмысленной покупке, а не о навязанном продавцом системном блоке, когда многие пользователи даже не знают, что там внутри.
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Если говорить о среднебюджетном секторе, то на ум приходят два отличных процессора: Ryzen 5 3600X и Core i5-9600K. Каждый из них неплохо справляется с повседневными задачами, но споры о том, какой из них более универсален в 2020 году, не прекращаются до сих пор. Именно поэтому эксперты Тomshardware решили поставить в этом вопросе точку. Оба процессора получат разгон. Нельзя сказать, что это поставит их в равные условия, ведь, как известно, красные чипы очень плохи в этой дисциплине.
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Разница в цене между обоими процессорами минимальна и не превышает 30 долларов. Таким образом можно отметить, что процессоры почти равны по стоимости. Если абстрагироваться от синтетических тестов, то становится очевидно, что Intel побеждает во всех игровых дисциплинах. Особенно впечатляет работающий на тактовой частоте 5 ГГц Core i5-9600K, игровой потенциал которого недостижим даже для более старших чипов типа Ryzen 7 3800X. Положение выравнивается за счёт рабочих приложений, однако, как правило, для этих целей покупаются более производительные Ryzen 7 и Ryzen 9.
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У многих экспертов на этот счёт есть своё мнение. Платформа АМ4 интересна с точки зрения апгрейда на следующее поколения процессоров Ryzen 4000. Intel похвастать подобным не может. К сожалению, в статье эти и многие другие моменты не рассматриваются. Именно поэтому мы ждём комментариев от наших читателей, какой из двух процессоров они бы взяли прямо сейчас. Больше информации здесь.
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