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Уже несколько лет подряд Intel выпускает все свои процессоры по номам 14-нм техпроцесса. Это в значительной степени замедлило полупроводниковую отрасль, приведя к тому, что AMD смогла вырваться вперёд. Особенно сильный удар пришёлся по серверному рынку, где у красных есть несколько чипов, превосходящих синих не только по производительности, но и имеющих гораздо более низкую цену. Судя по всему, в ближайшее время ожидать резкой смены лидера не стоит, но некоторые утечки показывают, что Intel не сидит сложа руки, работая над перспективными чипами следующего поколения.

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Тестирование прошла система, на которой были установлены два 16-ядерных 10-нм серверных процессора Intel – 32 яра и 64 потока. Штатная тактовая частота составила 2.8 ГГц, в режиме буста – до 3.2 ГГц. Эксперты полагают, что перед нами ранний инженерный образец, поскольку существующая архитектура позволяет процессорам Intel иметь гораздо более высокие показатели тактовой частоты.

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В тесте Geekbench новинка получила около 43 000 баллов, в то время как система из AMD двух 32-ядерных процессоров Epyc Rome 7702P ограничилась всего 23 830 баллами. Здесь стоит учесть, что в Geekbench 4 под Linux Epyc Rome 7702P демонстрируют гораздо более высокие оценки. Тем не менее, полученные результаты доказывают, что активная работа идёт. Когда Intel сможет начать производство столько мощный чипов, неясно, но даже показатели инженерников выглядят впечатляюще.