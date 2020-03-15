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Несколько дней назад мы сообщали о небольшой утечке со стороны NVIDIA. Так, по неподтверждённым данным, зелёные готовят ещё одну версию популярной видеокарты GeForce RTX 2060, которая получит вместо стандартных 6 Гб памяти 8 Гб. Эксперты отнеслись с сомнением к подобной информации, поскольку, по их мнению, это может канибализировать продажи старшей версии GeForce RTX 2060 Super. Однако теперь похожая информация появилась ещё в одном источнике.

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Эксперты Wccftech полагают, что вероятность выхода такой видеокарты велика. По их мнению, таким образом NVIDIA решила опустошить складские запасы чипов текущего поколения перед началом продаж видеокарт следующего поколения на архитектуре Ampere. Дополнительно указывается, что, поскольку несмотря на увеличенное количество памяти GeForce RTX 2060 с 8-ю Гб не получит реального прироста производительности, цена на неё останется в рамках 350 долларов.

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Особенно интересным такой прирост памяти будет с точки зрения повышения конкурентоспособности против новой видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT. Покупатели зелёных карт однозначно оценят тот факт, что при прочих равных в плане производительности, у них будет на 2 Гб больше. Кроме того, такой подход может способствовать повышению производительности в играх, которые требуют много памяти.