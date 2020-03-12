Видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 может получить существенное обновление, которое способно значительно увеличить её продажи
Совсем недавно одна из самых популярных видеокарт Nvidia GeForce RTX 2060 получила новую жизнь. EVGA представила модель GeForce RTX 2060 KO Gaming, которая оказалась идентична оригинальной видеокарте, получив ценник на 50 долларов меньше. К сожалению подобные решения доступны только в США, а значит купить такую видеокарту по низкой цене в других регионах не удастся. Как стало известно, Nvidia готовит обновлённую версию видеокарты с восьмью гигабайтами оперативной памяти.
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Рассекретила планы компания Asus, упомянувшая новую видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2060 с 8 ГБ памяти GDDR6. Эксперты предполагают, что такая стратегия может иметь смысл. В первую очередь обновлённая видеокарта сможет лучше конкурировать с Radeon RX 5600 XT. Это не придаст ей дополнительной производительности, но значительно повысит ценность зелёной карты в глазах потенциальных покупателей.
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рекламаКроме того, стоит помнить, что современные игры требуют всё больше и больше памяти. Увеличив этот показатель Nvidia сможет поднять ценность своей популярной видеокарты без снижения цены с 350 долларов до 300. Одним словом, это больше маркетинговый ход, чем реальная попытка увеличить производительность видеокарты. Однако, учитывая что большинство пользователей предпочитают видеокарты от Nvidia, такое серьёзное обновление способно перетянуть на сторону зелёных ещё больше потенциальных покупателей.
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