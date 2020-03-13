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Стоит ли переплачивать за прокаченную версию видеокарты – на примере Radeon RX 5700 ХТ Red Devil – 400 долларов против 440 по версии Hardwaretimes

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Большинство видеокарт, которые продаются на рынке, имеют оригинальное (рефересное) оформление, являющееся  эталонным и позволяющее понять, на что способен данный чип в конкретных рабочих задачах. Кроме того, партнёры выпускают собственные варианты, называемые нереференсными, которые могут отличаться увеличенной тактовой частотой, усиленной системой питания и собственным дизайном охлаждения. Чаще всего видеокарты от партнёров отличаются не только приятными улучшениями, но и более высокой ценой, в которую включены все дополнения, за которые приходится платить пользователям. Эксперты сайта Hardwaretimes решили выяснить, насколько быстрее одна из самых продвинутых моделей PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil своей эталонной версии.

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Внизу можно увидеть, что нереференсная версия отличается повышенной тактовой частотой памяти в штатном режиме и в бусте. На первый взгляд преимущества «Красного дьявола» неоспоримы, посмотрим, как дела обстоят в реальных играх.

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Как видите, разницы практически нет, при этом в нескольких играх раференская карта даже быстрее. Что будет в режиме разгона? 

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Важно понимать, что «Красный дьявол» стоит на 40 долларов дороже, при этом он не гарантирует, что пользователь получит какие-либо преимущества. Red Devil холоднее в разгоне, обеспечивая в этом режиме некоторый прирост fps. Стоит он того или нет, должен решать каждый сам, покупая более дорогую модель. Больше информации здесь

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Saint_Diver
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Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
Наиль Билалов
23:16
А вы уверены что 1700 тоже не станет таким же проходным на одно покколение + еще на один рефреш? Как бы до 1200 предыдущие по такой же схеме сливали и было значит ништяк, а тут какие то обидки. Что из...
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Александр Черемушников
23:12
Если хотите я Вам завтра фото скину когда тест включу. Только куда можно кинуть может там лучше Вы увидите все
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Наиль Билалов
23:11
Просто он стал бы еще ближе к его реальной нулевой стоимости.
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Наиль Билалов
23:10
Не знаю что там с кровью но пока виже что льется гавно в уши на тему биток нада братьч новая валюта жи
Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
MriS
23:09
При более тщательном анализе видно, что очки у Интел не изменились. Скорее всего в однопоточной производительности были завышены очки у амд и ошибку в подсчете исправили.
Очередной бенчмарк был уличён в излишней преданности процессорам Intel — новая версия пакета низвергла CPU от AMD в бездну
tarick
23:09
А какая разница покупателю, чей завод выпустил процессор?
Intel вернёт лидерство на рынке процессоров только в 2023-2024 годах и только на 5-нм техпроцессе
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