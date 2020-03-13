Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большинство видеокарт, которые продаются на рынке, имеют оригинальное (рефересное) оформление, являющееся эталонным и позволяющее понять, на что способен данный чип в конкретных рабочих задачах. Кроме того, партнёры выпускают собственные варианты, называемые нереференсными, которые могут отличаться увеличенной тактовой частотой, усиленной системой питания и собственным дизайном охлаждения. Чаще всего видеокарты от партнёров отличаются не только приятными улучшениями, но и более высокой ценой, в которую включены все дополнения, за которые приходится платить пользователям. Эксперты сайта Hardwaretimes решили выяснить, насколько быстрее одна из самых продвинутых моделей PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil своей эталонной версии.

реклама

Внизу можно увидеть, что нереференсная версия отличается повышенной тактовой частотой памяти в штатном режиме и в бусте. На первый взгляд преимущества «Красного дьявола» неоспоримы, посмотрим, как дела обстоят в реальных играх.

реклама

реклама

реклама

Как видите, разницы практически нет, при этом в нескольких играх раференская карта даже быстрее. Что будет в режиме разгона?

реклама

Важно понимать, что «Красный дьявол» стоит на 40 долларов дороже, при этом он не гарантирует, что пользователь получит какие-либо преимущества. Red Devil холоднее в разгоне, обеспечивая в этом режиме некоторый прирост fps. Стоит он того или нет, должен решать каждый сам, покупая более дорогую модель. Больше информации здесь.