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Совсем недавно мы сообщали нашим читателям, что официальные цены на процессоры Intel Core 10-го поколения будут совсем не такими, как хотелось бы миллионам потенциальных покупателей. Как минимум 4 чипа будут продаваться дороже 500 долларов, а флагман - Core i9-10900K и вовсе оценён в 562 доллара, которые на старте легко превратятся в 600. Совсем по-другому на процесс формирования цен на свои процессоры смотрит компания AMD.

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Сегодня стало известно о масштабном снижении цен на процессоры Ryzen 300-й серии. Под горячую руку попали как популярные бюджетные модели - Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3600Х, так и более продвинутые - Ryzen 7 3700Х и 3800Х. Мало того, скидки не обошли одну из самых быстрых моделей - Ryzen 9 3900Х. Одним словом, настало самое лучшее время для покупки процессора.

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К сожалению, скидки действуют только в США, однако, если большая распродажа стартовала в одной стране, никто не мешает AMD расширить её географию. Что любопытно, ранее на многие модели уже действовали скидки, в итоге новые ценники просто поражают неподготовленного к райским условиям Северной Америки ценам. Что и говорить, если бестселлер Ryzen 5 3600 оценён всего в 174 доллара. Такого ещё не было.