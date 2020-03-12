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Наши читатели ценят и любят материалы, подготовленные по следам тестирований экспертов популярного ресурса Techspot. Сегодня они сделали небольшую подборку лучших видеокарт 2020 года, которая составлена на основе ценовой привлекательности, исходя из возможностей каждого покупателя.

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Бюджетный вариант до 200 долларов: Radeon RX 580 против RX 570 против RX 5500 XT против GeForce GTX 1650 Super. Первые две видеокарты больше не производятся и плавно уходят с рынка. Тем не менее они гораздо выгоднее более новой RX 5500 XT, имеющей более высокую цену. Что до GeForce GTX 1650 Super, то она способна заинтересовать тех, кого волнует энергоэффективность. Также эксперты указывают на RX 590, которая имея цену до 200 долларов и превосходит всех представителей данной категории по производительности, но купить эту видеокарту в последнее время становится всё сложнее.

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Средняя ценовая категория до 350 долларов: GeForce GTX 1660 Super против GeForce RTX 2060 против Radeon RX 5600 XT. Все перечисленные видеокарты способны обеспечить своему владельцу стабильные 60 fps в 1080р. Но нужно помнить: чем карта будет дороже, тем более высокий у неё потенциал. Особенно привлекательна в этом плане RX 5600 XT, но при её покупке важно убедиться, что производитель установил обновлённую версию BIOS, позволяющую раскрыть весь потенциал красной карты.

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Radeon RX 5700 XT против Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2070 Super. Наиболее производительная модель в этом списке – это RTX 2070 Super. Наиболее интересной называется Radeon RX 5700 или её старшая версия с приставкой «XT». При выборе важно учитывать, что видеокарты от AMD не поддерживают трассировку лучей, компенсируя это более высокой производительностью на доллар.

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