Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Критические уязвимости Meltdown и Spectre, найденные в процессорах Intel, вызвали бурю возмущений у экспертов по безопасности и обычных пользователей. Несмотря на такой удар, Intel вышла сухой из воды, по пути увеличив продажи и укрепив позицию на рынке. Для любого другого игрока это было бы сродни банкротству. Долгое время аналитики задавались вопросом: что будет, если в процессорах AMD будут найдены похожие уязвимости. Как оказалось, ошибки сами себя искать не станут.

реклама

На прошлой неделе появились слухи о том, что в процессорах Ryzen содержится масса ошибок и потенциальных бэкдоров. Спустя некоторое время AMD выпустила официальное заявление , согласно которому все ошибки давно исправлены. Кроме того, в «дикой природе» не было обнаружено экплойтов, которые могли бы использовать перечисленные проблемы.

реклама

На этом можно было бы закончить материал, если бы не обнаружились интересные подробности . Так, уязвимости были обнаружены Технологическим университетом Граца, исследования которого финансируются за счёт Intel. Эксперты задаются вопросом: неужели у синих так много денег и времени, что вместо поиска проблем в своих чипах, они ищут их у конкурентов?

Ответа со стороны Intel пока не последовало. Тем не менее, это тревожный знак, который означает, что конкуренты в любой момент могут использовать неэтичные методы, подрывающие доверие ко всей полупроводниковой отрасли.