Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
Критические уязвимости Meltdown и Spectre, найденные в процессорах Intel, вызвали бурю возмущений у экспертов по безопасности и обычных пользователей. Несмотря на такой удар, Intel вышла сухой из воды, по пути увеличив продажи и укрепив позицию на рынке. Для любого другого игрока это было бы сродни банкротству. Долгое время аналитики задавались вопросом: что будет, если в процессорах AMD будут найдены похожие уязвимости. Как оказалось, ошибки сами себя искать не станут.
рекламаНа прошлой неделе появились слухи о том, что в процессорах Ryzen содержится масса ошибок и потенциальных бэкдоров. Спустя некоторое время AMD выпустила официальное заявление, согласно которому все ошибки давно исправлены. Кроме того, в «дикой природе» не было обнаружено экплойтов, которые могли бы использовать перечисленные проблемы.
рекламаНа этом можно было бы закончить материал, если бы не обнаружились интересные подробности. Так, уязвимости были обнаружены Технологическим университетом Граца, исследования которого финансируются за счёт Intel. Эксперты задаются вопросом: неужели у синих так много денег и времени, что вместо поиска проблем в своих чипах, они ищут их у конкурентов?
Ответа со стороны Intel пока не последовало. Тем не менее, это тревожный знак, который означает, что конкуренты в любой момент могут использовать неэтичные методы, подрывающие доверие ко всей полупроводниковой отрасли.
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