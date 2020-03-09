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Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen

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Критические уязвимости Meltdown и Spectre, найденные в процессорах Intel, вызвали бурю возмущений у экспертов по безопасности и обычных пользователей. Несмотря на такой удар, Intel вышла сухой из воды, по пути увеличив продажи и укрепив позицию на рынке. Для любого другого игрока это было бы сродни банкротству. Долгое время аналитики задавались вопросом: что будет, если в процессорах AMD будут найдены похожие уязвимости. Как оказалось, ошибки сами себя искать не станут.

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На прошлой неделе появились слухи о том, что в процессорах Ryzen содержится масса ошибок и потенциальных бэкдоров. Спустя некоторое время AMD выпустила официальное заявление, согласно которому все ошибки давно исправлены. Кроме того, в «дикой природе» не было обнаружено экплойтов, которые  могли бы использовать перечисленные проблемы. 

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На этом можно было бы закончить материал, если бы не обнаружились интересные подробности. Так, уязвимости были обнаружены Технологическим университетом Граца, исследования которого финансируются за счёт Intel. Эксперты задаются вопросом: неужели у синих так много денег и времени, что вместо поиска проблем в своих чипах, они ищут их у конкурентов?

Ответа со стороны Intel пока не последовало. Тем не менее, это тревожный знак, который означает, что конкуренты в любой момент могут использовать неэтичные методы, подрывающие доверие ко всей полупроводниковой отрасли. 

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ZrZ
15:39
"Так, уязвимости были обнаружены Технологическим университетом Граца, исследования которого финансируются за счёт Intel. " У них указано как "Additional funding", что есть не просто финансирование, ...
Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
Kopcheniy
15:38
Можно и дальше в андервольт сыграть, если есть возможность :D На своей профильной так и приходится, а то БП теплый стал впервые за 4 года использования
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Vladimir Trubchaninov
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ZrZ
15:32
Muh, а вот у AMD! "Additional funding was provided by generous gifts from Intel. Дополнительное финансирование обеспечивалось за счет щедрых пожертвований от Intel."
AMD не считает найденные уязвимости опасными для пользователей
temrus63
15:29
интел это панин. амд это нога
Intel помогла найти несуществующие критические уязвимости в процессорах AMD Ryzen
Елисей Творимиров
15:29
И пузырями.
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Алексей
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