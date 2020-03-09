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Видеокарты Radeon серии RX 5700 поддерживают функцию CrossFire. Сейчас это одна из непопулярных и забытых технологий, которая раньше позволяла существенно ускорить систему за счёт установки дополнительной видеокарты. NVIDIA отказалась от поддержки похожей технологии на своих бюджетных и среднебюджетных продуктах, оставив её для покупателей видеокарт за 500 и выше долларов. В этом отношении политика AMD выглядит демократичной поскольку она позволяет испытать прибавку в скорости за гораздо меньшие деньги.

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Скажем сразу, на подобные эксперименты сейчас отваживаются всё меньше пользователей. Всё дело в том, что гораздо проще купить флагманскую видеокарту, чем тратить часы и даже дни на идеальную настройку, а после изучать форумы, пытаясь понять, отчего покупка второй видеокарты не принесла вообще никаких увеличений fps. Эксперты сайта unikoshardware взяли на себя сложную работу и заранее сообщают, что получить прирост производительности можно только на играх, поддерживающих DX12 или Vulkan. Игр не так много, но они есть, а главное – их число будет расти. Условные сокращения: MGPU – две видеокарты; RX 5700 – одна видеокарта.

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Как видите, прирост есть и очень существенный. Важно помнить, что всё будет зависеть от конкретной игры, а скорее от желания разработчика уделить немного времени оптимизации. Эксперты сомневаются, что технология CrossFire когда-либо станет популярна, однако утверждают, что даже в таком виде она имеет смысл. Больше информации здесь.