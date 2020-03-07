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Одна из главных причин, которая заставила миллионы пользователей отказаться от перехода на Windows 10 – это телеметрия. Новая операционная система следит за каждым шагом своего владельца. Софтверный гигант никогда этого не скрывал. Мало того, всё это время в компании говорили, что слежка проводится в интересах пользователя. Стоит отметить, что существуют способы блокировки телеметрии, но, как и многие продвинутые способы настройки операционной системы, они не получили массового распространения, оставаясь прерогативой нескольких процентов продвинутых юзеров.

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Если изучить одну из последних сборок для инсайдеров, то окажется, что Microsoft готовит, если ни революцию, то значительные перемены в своей политике. Наибольшие изменения получит редактор групповой политики. Первое, что можно будет заметить, это смену названий некоторых пунктов. Софтверный гигант сообщил, что многие пользователи не понимают, что за информацию собирает система, а также зачем она это делает. Смена названий поможет лучше в этом ориентироваться.

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Так, область настроек, собирающие сведения об IP-адресе и самом устройстве, теперь получит название «необходимые диагностические данные». Microsoft уточняет, что это очень важная информация, и она просит не блокировать этот пункт. Настройка под названием «дополнительные диагностические данные» будет содержать информацию, которую собирает Windows 10 о посещаемых ресурсах. По словам Microsoft, здесь лучше оставить всё как есть, поскольку это опция важна для показа таргетированной рекламы.

Больше всего повезёт обладателям корпоративной версии. У них появятся дополнительные опции, которые позволят вручную настроить каждый пункт, ограничив Microsoft в сборе информации и пользователе. Стоит отметить, что даже обычным пользователям дадут доступ к настройкам. Неясно, сколько из текущих опций попадут в финальную версию. Но, уже тот факт, что Microsoft начала двигаться в правильном направлении, порадует многих опытных пользователей Windows 10.