Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда боссы Microsoft и Sony говорят об игровых приставках следующего поколения, они в первую очередь упоминают производительность видеокарты, которая сможет показывать чудеса мощи, запуская игры в 4К @ 60 Гц. Кроме того, представители компаний часто упоминают об установленных накопителях, которые позволят запускать даже самые большие игры за считанные секунды. Если задуматься, то это всё, о чём готовы говорить большие боссы.

реклама

Долгое время экспертов терзал вопрос: какова реальная производительность процессора в консолях следующего поколения, и почему на эту тему никто не хочет разговаривать? Кажется, сегодня у нас есть ответ на этот щекотливый вопрос.

реклама

В одном из интервью Фил Спенсер (глава игрового подразделения Xbox) упомянул, что производительность процессора Xbox Series X будет в 4 раза выше, чем у Xbox One. После некоторых подсчётов, эксперты готовы поделиться с нами довольно печальной информацией. Итак, как следует сопоставив тесты Cinebench, UserBenchMark и нескольких других популярных бенчмарков, эксперты заявляют, что производительность Xbox Series X будет примерно соответствовать тому, что может предложить настольная модель Ryzen 5 1600.

реклама