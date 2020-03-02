Эксперты разочаровались в производительности процессора игровых приставок Xbox Series X и PlayStation 5
Когда боссы Microsoft и Sony говорят об игровых приставках следующего поколения, они в первую очередь упоминают производительность видеокарты, которая сможет показывать чудеса мощи, запуская игры в 4К @ 60 Гц. Кроме того, представители компаний часто упоминают об установленных накопителях, которые позволят запускать даже самые большие игры за считанные секунды. Если задуматься, то это всё, о чём готовы говорить большие боссы.
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Долгое время экспертов терзал вопрос: какова реальная производительность процессора в консолях следующего поколения, и почему на эту тему никто не хочет разговаривать? Кажется, сегодня у нас есть ответ на этот щекотливый вопрос.
рекламаВ одном из интервью Фил Спенсер (глава игрового подразделения Xbox) упомянул, что производительность процессора Xbox Series X будет в 4 раза выше, чем у Xbox One. После некоторых подсчётов, эксперты готовы поделиться с нами довольно печальной информацией. Итак, как следует сопоставив тесты Cinebench, UserBenchMark и нескольких других популярных бенчмарков, эксперты заявляют, что производительность Xbox Series X будет примерно соответствовать тому, что может предложить настольная модель Ryzen 5 1600.
рекламаБолее подробная информация есть по ссылке. Там описана методика тестирования, а также анализируется потребление вместе с видеокартой и многие другие показатели. Кроме того, там есть информация и о приставке PlayStation 5, которая пользуется повышенным интересом среди наших читателей. Что до озвученных выше результатов, то они выглядят печально. Ryzen 5 1600 – очень старый и медленный процессор, который будет слабым местом игровой приставки, а значит через год-два стоит ждать прокаченную версию с более продвинутым CPU.
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