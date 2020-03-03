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Геймерам не интересны процессоры AMD Ryzen – изучаем статистику Steam за последние 6 месяцев

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Февраль подошёл к концу. Самое время приступить к изучению статистики самой большой цифровой площадки Steam, ведущей постоянный мониторинг компьютеров десятков миллионов геймеров всей планеты. Что бы не говорили критики, но другой массовой статистики у нас нет. На этот раз мы изучим то, насколько активно геймеры покупали чипы той или иной компании, а также какие именно процессоры пользовались популярностью.

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Начнём с самого простого: за месяц ничего не изменилось, однако это только на первый взгляд, на самом деле сложившаяся ситуация в очередной раз доказывает, что процессоры AMD не интересуют рядового геймера. Как показано на изображении ниже, прирост красных составил 0.03%. Мы не знаем, сколько это в штуках, но, скорее всего, не так много, чтобы это как-либо повлияло на статистику.

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Если вам кажется, что подобная информация идёт в разрез с отличными продажами в немецкой рознице, то стоит понимать, что один отдельно взятый магазин не может являться показателем реального положения в десятках тысяч других мест на планете. В конце концов, может быть там искусственно создаются более выгодные условия для покупки процессоров AMD, либо работают ангажированные продавцы, которые часами уговаривают покупателей купить красный чип.

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Теперь несколько слов о том, что представляют собой эти 21.39% процессоров AMD. 10% составляют процессоры до 3.69 МГц. Ясно, что это медленный чипы предыдущих поколений, который проданы задолго до появления процессоров Ryzen. Статистика удручающая. Несмотря на то, что красные рапортуют о высоких продажах, мы уже несколько месяцев никак не можем увидеть этих отличных продаж. За 6 месяцев их число увеличилось всего на 1%. Если так пойдёт и дальше, то ожидать смены лидера на рынке не стоит. 

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