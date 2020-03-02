Windows 10 снова зависает, теряет звук и «ловит» экран смерти
27 февраля выпущено дополнительное обновление Windows 10 KB4535996. Его главной целью было исправления нескольких критических ошибок, в том числе с поиском и печатью. Как оказалось, сразу же после начала рассылки обновления, тысячи пользователей столкнулись с проблемами.
реклама
KB4535996 является необязательным и его можно было не загружать, однако большинство пользователей предпочитает нажать сразу на все кнопки, получив все обновления за раз. На этот раз подобное поведение сыграло с ними злую шутку. Больше всех повезло тем, у кого по неизвестным причинам это обновление не захотело устанавливаться. Некоторые настойчивые товарищи долго бились, в итоге потеряв интерес к обновлению. Те, у кого оно установилось без проблем, сообщают, что у них появились зависания и экран смерти (BSOD).
реклама
Следом за черными экранами пошли ошибки со звуком. Точно известно, что драйвера для SoundBlaster работают некорректно с KB4535996. В этом случае помогает удаление неработающего обновления. После того, как компьютер будет очищен, зависания и проблемы со звуком исчезнут.
рекламаP.S. Стоит учитывать, что ещё не началась принудительная рассылка драйверов. Когда это случится, с проблемами столкнуться миллионы пользователей.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила