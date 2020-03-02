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27 февраля выпущено дополнительное обновление Windows 10 KB4535996. Его главной целью было исправления нескольких критических ошибок, в том числе с поиском и печатью. Как оказалось, сразу же после начала рассылки обновления, тысячи пользователей столкнулись с проблемами.

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KB4535996 является необязательным и его можно было не загружать, однако большинство пользователей предпочитает нажать сразу на все кнопки, получив все обновления за раз. На этот раз подобное поведение сыграло с ними злую шутку. Больше всех повезло тем, у кого по неизвестным причинам это обновление не захотело устанавливаться. Некоторые настойчивые товарищи долго бились, в итоге потеряв интерес к обновлению. Те, у кого оно установилось без проблем, сообщают, что у них появились зависания и экран смерти (BSOD).

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Следом за черными экранами пошли ошибки со звуком. Точно известно, что драйвера для SoundBlaster работают некорректно с KB4535996. В этом случае помогает удаление неработающего обновления. После того, как компьютер будет очищен, зависания и проблемы со звуком исчезнут.

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