Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

2019 год привёл к небывалому росту процессорных ядер. AMD вывела в массы 8-ядерные процессоры по ценам, о которых ещё год назад можно было взять 4-ядерный, лишённый многопоточности чип от Intel. В итоге синим пришлось в ответ наращивать ядра. Десятое поколение процессоров Intel Core поставит своеобразный рекорд для компании. Так, нас ждут несколько 10-ядерных чипов, способных разгоняться выше 5 ГГц. Что до самой AMD, то она уже продаёт настольный 16-ядерный чип Ryzen 9 3950Х. Казалось бы, создатели игр должны последовать примеру, начав оптимизировать свои детища под многоядерные процессоры. Эксперты Hardwaretimes решили убедиться, сколько ядер нужно современным играм и насколько хорошо обстоят дела с оптимизацией.

реклама

В тесте принимали участие только процессоры AMD: 6-ядерный Ryzen 5 3600X, 8-ядерный Ryzen 7 3700X и 12-ядерный Ryzen 9 Тесты 3900X. Больше сведений о них можно узнать из таблицы ниже. Добавим, что в качестве видеокарты использовалась NVIDIA RTX 2080 Super. Тесты проводились в разрешении 1080Р, а значит говорить об упоре в видеокарту неуместно.

реклама

реклама

реклама

реклама

Как видите, разница в производительности между процессорами составляет не больше 3%. В связи с этим эксперты делают простой вывод: современным играм не нужно больше шести ядер. В то же время, чем выше тактовая частота процессора, тем лучше. Возможно, с выходом консолей следующего поколения ситуация изменится, однако сейчас создатели игр традиционно игнорируют производительные 12-ядерные чипы. Больше информации здесь.