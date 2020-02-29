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Windows 10 – прекрасная операционная система. Она быстрее, чем Windows 7. У неё масса преимуществ в поддержке более современного оборудования. Она безопаснее и реже приводит к так называемым экранам смерти. Это далеко не полный список достоинств новой операционной системы. Тем не менее, даже среди тех, кто её использует, немало таких, кто ругает и недолюбливает «Десятку», вспоминая с теплотой об удобстве и простоте «Семёрки».

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По большому счёту, к Windows 10 есть всего две претензии: постоянные проблемы с обновлениями, поскольку Microsoft просто неспособна сделать свою ОС стабильной. Эту проблему софтверный гигант планирует доверить программисту-волшебнику, которого он готов принять на работу. Что до второй проблемы, то она давно известна – это живые плитки, которые любят и ненавидят сотни миллионов пользователей. Есть такие, кто их не замечает, никогда не заходя в меню «Пуск», вернее в то, что от него осталось.

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Эксперты сообщают , что Microsoft уже готова «выпилить» живые плитки из своей ОС. На апрель намечено большое обновление Windows 10 за номером 2004. Его ключевые особенности известны . Там всё останется по-прежнему. Эксперты утверждают, что обновление Windows 10 20H2, которое выйдет в конце 2020 года, не принесёт существенных изменений, поскольку будет призвано обеспечить стабильность. А вот то, что появится весной 2021 года, порадует тех, кто давно ждёт ухода живых плиток.

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Дополнительно указывается, что небольшой круг инсайдеров уже получал сборку, в которой плиток нет, но о сроках её выхода ничего не известно. Осталось только вернуть классическое меню «Пуск», и визуальная разница между Windows 10 и Windows 7 будет почти незаметна. Хотя, именно это может не понравится миллионам пользователей, которые, по неизвестной нам причинам, любят использовать живые плитки. Кстати, в новой ОС Windows 10Х не будет живых плиток. Видимо Microsoft осознала, что большинство пользователей их недолюбливает.