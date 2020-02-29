В 2021 году Windows 10 ждут масштабные перемены, которые могут не понравиться миллионам пользователей.
Windows 10 – прекрасная операционная система. Она быстрее, чем Windows 7. У неё масса преимуществ в поддержке более современного оборудования. Она безопаснее и реже приводит к так называемым экранам смерти. Это далеко не полный список достоинств новой операционной системы. Тем не менее, даже среди тех, кто её использует, немало таких, кто ругает и недолюбливает «Десятку», вспоминая с теплотой об удобстве и простоте «Семёрки».
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По большому счёту, к Windows 10 есть всего две претензии: постоянные проблемы с обновлениями, поскольку Microsoft просто неспособна сделать свою ОС стабильной. Эту проблему софтверный гигант планирует доверить программисту-волшебнику, которого он готов принять на работу. Что до второй проблемы, то она давно известна – это живые плитки, которые любят и ненавидят сотни миллионов пользователей. Есть такие, кто их не замечает, никогда не заходя в меню «Пуск», вернее в то, что от него осталось.
рекламаЭксперты сообщают, что Microsoft уже готова «выпилить» живые плитки из своей ОС. На апрель намечено большое обновление Windows 10 за номером 2004. Его ключевые особенности известны. Там всё останется по-прежнему. Эксперты утверждают, что обновление Windows 10 20H2, которое выйдет в конце 2020 года, не принесёт существенных изменений, поскольку будет призвано обеспечить стабильность. А вот то, что появится весной 2021 года, порадует тех, кто давно ждёт ухода живых плиток.
рекламаДополнительно указывается, что небольшой круг инсайдеров уже получал сборку, в которой плиток нет, но о сроках её выхода ничего не известно. Осталось только вернуть классическое меню «Пуск», и визуальная разница между Windows 10 и Windows 7 будет почти незаметна. Хотя, именно это может не понравится миллионам пользователей, которые, по неизвестной нам причинам, любят использовать живые плитки. Кстати, в новой ОС Windows 10Х не будет живых плиток. Видимо Microsoft осознала, что большинство пользователей их недолюбливает.
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