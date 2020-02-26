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Вместе с видеокартами серии GeForce RTX 2000 Nvidia выпустила технологию под названием DLSS. Если коротко, то она задумывалась для повышения количества fps в играх при использовании трассировки лучей. Для повышения производительности было задействовано машинное обучение. К примеру, если у вас монитор с разрешением 4К, то можно было снизить разрешение игры до 2К, а затем при помощи ИИ масштабировать картинку до 4К. Идея была отличная, но её реализация откровенно подкачала. Спустя полтора года Nvidia решила полностью пересмотреть DLSS, фактически создав её по-новому.

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Оригинальная статья довольно объёмная, и мы не уверены, что все наши читатели захотят вникать в сложности новой технологии. Поэтому мы остановимся только на итогах. Те, кто посчитает для себя такой подход недостаточным, могут получить больше информации в оригинале.

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Как видите, результаты выглядят впечатляюще. Эксперты уточняют, что стоит обратить внимание на две детали:

1. Новая версия DLSS даёт прирост fps от 30 до 40%.

2. Качество картинки не страдает и разницы между нативным 4К и тем, что создано из 2К, почти нет.

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Одной из главных проблем остаётся недостаток игр, которые поддерживают DLSS, тем не менее, учитывая эффективность обновлённой технологии, можно сделать вывод, что всё больше новых проектов будут поддерживать инициативу Nvidia. Что до AMD, то это грозит красной компании ещё большим отставанием, ведь её современные видеокарты не только лишены трассировки лучей, но и не обладают ИИ, которые умеет делать рендеринг картинки в реальном времени.