Возвращаем работоспособность Windows 7 после блокировки Microsoft своими руками – руководство от Softpedia
Windows 7 получил последнее обновление 14 января 2020 года. После этого он должен был уйти на заслуженную пенсию. Вот только как высинилось, Microsoft испортила лучшую операционную систему, выпустив обновление с ошибкой. Спустя месяц софтверный гигант неожиданно признался в своих ошибках и выпустил очередное последнее обновление, которое исправило все прошлые баги. И всё бы хорошо, вот только то самое последнее обновление принесло больше проблем, чем решило.
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В результате появившейся ошибки пользователи жаловались на то, что система запрещает им выключить компьютер. Вместо привычного завершения работы им демонстрировалось сообщение, согласно которому у них нет прав на выключение компьютера. Эксперты обратились в Microsoft, но, не получив ответа, решили самостоятельно помочь тем, у кого появилась похожая проблема.
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Итак, для начала нужно перейти в меню настройки групповых политик. Для этого нажмите Windows + R и введите команду gpedit.msc. После этого следует перейти по следующему адресу: Computer Settings > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options.
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Изображение пути представлено на скриншоте. Политика, которая вам нужна имеет название «Контроль учётных записей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором». Дважды кликните на политику и измените значение на «Включено».
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После этого нужно обновить внесённые изменения. Делается это при помощи команды gpupdate / force, которую нужно ввести, предварительно нажав Windows + R.
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Есть более лёгкий путь. Нажмите Windows + R и введите команду regedit. Там ищем HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System и меняем значение EnableLUA с нуля на единицу (0 на 1).
После этого проблема исчезнет. Не благодарите.
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