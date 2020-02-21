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Многие компании поддерживают фанатскую базу. Это считается не только выгодным с точки зрения высоких продаж, но и привлекает журналистов, которые создают дополнительную бесплатную рекламу. Кроме того, всегда можно заработать на продаже нескольких тысяч товаров по значительно завышенным ценам. И это не говоря о престиже бренда, когда раздача сувенирной продукции на конференциях делает это мероприятие желанным для посетителей всех мастей.

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Долгое время AMD дистанцировалась от этого праздника жизни, предпочитая раздачу нескольких сувенирных процессоров реальной выгоде. Что же, дело пошло на лад. Красные открыли фанатский магазин.

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Пока ассортимент не впечатляет. Но, как заявляют представители компании: это только начало. Уже сейчас можно купить кепку, толстовку с капюшоном, футболку и стаканчик для напитков. Что интересно, каждый товар можно взять с различными надписями: Epyc, Ryzen Threadripper и Radeon. Кроме того, есть большой набор в деревянном боксе, в который входит по одной единице каждого товара.

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Стоит отметить, что цены кусаются. За набор просят 149.99 доллара. Однако мы уже говорили, что это фанатский магазин, а значит истинным поклонникам марки не составит никаких проблем купить десяток таких наборов. Единственная проблема состоит в том, что некоторые товары продаются ограниченным тиражом и больше никогда не вернутся на полку.