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Сериал «Ведьмак» стал одним из самых популярных проектов 2019 года и уж точно самым знаковым телешоу. У поклонников серии остались претензии к создателям фильма. Часть из них будет исправлена во втором сезоне, другие, возможно, так и останутся незамеченными большими боссами. Главную роль в сериале исполнил известный по роли Супермена Генри Кавилл. Пожалуй, его работа вызывает меньше всего вопросов, поскольку, несмотря на все опасения, ведьмак из него вышел отличный.

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Каждый раз завершая страницу большой телевизионной саги, Генри делает необычный подарок съёмочной группе. Так, многие получили эмблему Супермена с благодарностью и личной подписью Генри. Как оказалось, знаменитый ведьмак не стал отказываться от приятной традиции, разослав участникам съёмочной группы сериала «Ведьмак» «чеканную монету».

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Свой подарок показал Стив Уолл, который сыграл Бохолта, лидера Кринфридских Похитителей. Ему, как и многим другим, Генри Кавилл подбросил чеканную монету. На самом деле Стив получил талисман с волком и ласточкой, смысл которого все поклонники серии книг и игр прекрасно понимают.

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Также к талисману прилагалось письмо, в котором Генри благодарил Стива за то, что тот прошёл долгий путь вместе с ним и помог оживить образ ведьмака на большом экране.



P.S. Интересно, сам Генри часто напевает строки из надоедливой песни, как это делают его поклонники?