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Intel оттягивает выход новых процессоров Comet Lake-H для ноутбуков и других мобильных систем. Когда точно ждать их выхода неясно. Тем не менее, время от времени прорываются сведения о тех или иных моделях, которые показывают, что работа над ошибками вообще не проводилась.

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Нынешний тест проводился в программе Geekbench. В тесте участвовал процессор Core i7-10750H. Это 6-ядерный 12-поточный чип, который работает на штатной тактовой частоте 2.59 ГГц, в режиме турбо – 4.68 ГГц. Согласно тестам, в однопоточных нагрузках он набирает 5459 балла, в режиме многопотока – 22323 балла.

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Для тех, кто не знаком с показателями текущего поколения, эта информация является малоинформативной. Однако, у нас есть данные тестирования процессора Core i7-9750H. Его тактовые частоты мало чем отличаются от процессора 10-го поколения и составляют: 2.59 МГц на 4.49 МГц в штатном и режиме буста.

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Как видите, разница минимальна, что неудивительно, ведь перед нами тот же 14-нм техпроцесс. Что до настольных чипов, то они также будут анонсированы в ближайшее время, однако эксперты указывают на их прожорливость, поскольку все чипы получат увеличенные тактовые частоты, что негативно скажется на их горячем нраве.