Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes

для раздела Блоги
6
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После того, как EVGA выпустила видеокарту GeForce RTX 2060 KO Edition за 300 долларов, казалось, что теперь для компании AMD настали тяжёлые дни. Особенно должна была пострадать новая видеокарта Radeon RX 5600 XT, первые результаты тестов который были откровенно неубедительны. Как выяснилось, красные имели запасной план. Ещё до выхода RX 5600 XT была создана прошивка, которая повышала тактовую частоту и пропускную способность памяти. 

реклама

Эксперты hardwaretimes долго присматривались к нашим героям. В конце концов они провели масштабное тестирование, выяснив, кто из двух видеокарт претендует на лидерство в среднем сегменте.

реклама

реклама

реклама

реклама


Как видите в разрешении 1080р Radeon RX 5600 XT с лёгкостью обходит своего соперника, демонстрируя впечатляющие характеристики. При этом нужно учитывать, что видеокарты различаются по цене. Так, вариант красной карты с повышенными частотами и памятью на 14 тысяч МГц можно найти за цену около 300 долларов. А вот GeForce RTX 2060 KO Edition стоит 300  долларов только в США. А значит, большинство геймеров вынуждено покупать GeForce RTX 2060 за цену, превышающую 350 долларов. 

Что же, имея преимущество в производительности и в цене становится ясно, что покупка видеокарты от NVIDIA в 2020 году не имеет смысла. Больше информации здесь

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
29
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
164
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
36
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 164
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
293
Изгнание Radeon VII из презентации AMD для инвесторов не состоялось
31
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
34
Неизвестный 12-ядерный процессор Intel демонстрирует почти 2-кратный прирост производительности по сравнению с текущим поколением
42
Выбираем лучшую видеокарту среднего сегмента для геймеров – Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 Super – по версии techspot
31
Honor 20 LITE - "российская" версия прошлогоднего флагманского смартфона с непростой судьбой
10
Возвращаем работоспособность Windows 7 после блокировки Microsoft своими руками – руководство от Softpedia
28
ТОП 7 лучших геймерских мониторов 2020 года по версии pcgamesn
12
Samsung Galaxy S20 Ultra представлен официально: 108-Мп камера, 120-Гц экран, 16 ГБ ОЗУ, поддержка записи 8K-видео и цена от 1350 евро
42
Объявлены российские цены на Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra
9
В Сети появились характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и Android 10
11
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
51
Процессоры Ice Lake-X могут оказаться существенно быстрее Cascade Lake-X
44
Intel Core i7-10700K будет работать на частоте от 3,8 ГГц до 5,3 ГГц
36
В линейке процессоров AMD этого года нашлось место для Excavator
21
Трейлер к выходу дополнения «История Сэма» для Metro Exodus
25
Windows 10X будет обновляться чуть больше минуты
8
Логотип AMD действительно появился на гоночных болидах Mercedes-AMG Petronas
16
Xiaomi выпустила Android 10 для двух самых популярных флагманов 2019 года
2
Activision Blizzard удалила свои игры из «облачного» сервиса GeForce NOW
7

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
29
Мнение: что не так с современными играми
152
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
29
Компьютер для премьер-министра стоимостью в его зарплату
36
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
115
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12

Сейчас обсуждают

Anton Vislotskiy
23:29
Мой результат? Никак, если я видос не запилю и не выложу на Ютубе. А свой, - скачай прогу Интел Экстрим Утилити да пройди, при желании.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
Oleksandr Romanyuk
23:29
Да он уже сам понял что обосрался, только признаться смелости нет
20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта
Владимир
23:28
Ты не повериш но там скорей всего и на видео выходах тоже скономили )
AMD Radeon MI100 будет оснащен 32 ГБ HBM2
Marat Kanzha
23:27
Ну не читайте...делов то! :) У меня например сейчас FX 8370. И мне его в целом достаточно: не то, чтобы абсолютно хватает, но тратить ~$500 на младшие Ryzen или Core (плата, собственно процессор и па...
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Николай Басенко
23:27
а все нормально, российские барыги просто подняли цены на 5700 и теперь они не конкуренты, люблю новинки
Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
Вова Кузнецов
23:27
Так ты и есть обиженный по-жизни.
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Мишкин Михеевич
23:26
Обчем срач то... Пусть сдают норм обзор-сравнение нереференсных карт... Чтобы и уровень шума/температуры видны были. И пусть запилят поддержку рендеринга на радиках в вирее/октане/редшифте и т.д. с по...
Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
GlamOtrip
23:26
https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-2060-vs-AMD-RX-5600-XT/4034vs4062
Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
Антон вырезай его
23:25
1600 надо сравнивать с конкурентом 7400
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
Николай Басенко
23:23
Видюха за 300+ баксов с 6 гигами оставьте себе, пока есть 5700
Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем