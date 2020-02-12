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После того, как EVGA выпустила видеокарту GeForce RTX 2060 KO Edition за 300 долларов, казалось, что теперь для компании AMD настали тяжёлые дни. Особенно должна была пострадать новая видеокарта Radeon RX 5600 XT, первые результаты тестов который были откровенно неубедительны. Как выяснилось, красные имели запасной план. Ещё до выхода RX 5600 XT была создана прошивка, которая повышала тактовую частоту и пропускную способность памяти.

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Эксперты hardwaretimes долго присматривались к нашим героям. В конце концов они провели масштабное тестирование, выяснив, кто из двух видеокарт претендует на лидерство в среднем сегменте.

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Как видите в разрешении 1080р Radeon RX 5600 XT с лёгкостью обходит своего соперника, демонстрируя впечатляющие характеристики. При этом нужно учитывать, что видеокарты различаются по цене. Так, вариант красной карты с повышенными частотами и памятью на 14 тысяч МГц можно найти за цену около 300 долларов. А вот GeForce RTX 2060 KO Edition стоит 300 долларов только в США. А значит, большинство геймеров вынуждено покупать GeForce RTX 2060 за цену, превышающую 350 долларов.

Что же, имея преимущество в производительности и в цене становится ясно, что покупка видеокарты от NVIDIA в 2020 году не имеет смысла. Больше информации здесь.