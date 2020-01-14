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На первый квартал 2020 года намечены продажи новых мобильных гибридных процессоров Ryzen 4000 Renoi от AMD. Благодаря переходу на 7-нм техпроцесс, заявлены высокие тактовые частоты и до восьми физических ядер. Эксперты сайта wccftech сравнивают производительность APU красной команды с мобильными чипами Intel Ice Lake. По их мнению, новым мобильным процессорам Intel придётся очень туго.

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Так, новый Ryzen 7 4800U принесёт на 25% выше производительность процессора и на 65% поднимет производительность графики в сравнении с текущими процессорами AMD. Подобных успехов удалось добиться только лишь уменьшением техпроцесса. При этом, производительность каждого отдельного блока была увеличена на невероятные 59%, а тактовая частота поднялась на 17%.

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Если судить по результатам тестов, то чипы Intel откровенно пасуют перед своими конкурентами из красного лагеря. Разница в производительности доходит до 30%. Что любопытно, согласно официальным данным, к весне 2020 года выйдет не менее 100 моделей ноутбуков на новых процессорах Ryzen 4000 Renoi. По мнению экспертов, это поможет AMD отнять у Intel немалую доля рынка, на котором синие доминировали уже много лет.