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Поклонникам компании AMD хочется верить, что красные процессоры расходятся как горячие пирожки. Нельзя отрицать, что в отдельно взятом хуторе именно так и происходит. Вот только это не означает, что ситуация везде одинаковая. Последняя статистика Steam за январь 2020 года красноречиво подтвердила, что почти 80% геймеров продолжают оставаться на процессорах Intel. Давайте взглянем, может среди многоядерных решений есть представители процессоров AMD.

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Как видите , более 50% всех геймеров благополучно сидят на 4-ядерных процессорах. Число тех, кто выбрал 6-ядерные чипы, немногим больше 20%. Можно было бы подумать, что среди них большинство тех, кто купил себе AMD Ryzen 2600-ой и 3600-ой серии. Вот только это не так. У красных всего 20% рынка. Мало того, долгие годы они пичкали своих фанатов недорогими 2-х и 4-ядерными процессорами. А значит, это по большей части девятое поколение Intel Core.

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Число владельцев 8-ядерных чипов увеличилось почти на 1% и составляет 5.71%. Точно сказать, красные или синие это процессоры, нереально. Вот только помня общий показатель в 20%, можно сделать далекоидущие выводы, согласно которым, последние «высокие» продажи AMD не повлияли на количество процессоров на руках у геймеров и не оказали существенного влияния на рынок в целом. Возможно, это случится в конце 2020 года, с выходом 4-го поколения Ryzen, или с выходом 5-го на 5-нм техпроцессе.