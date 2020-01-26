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Как мы недавно могли убедиться, Windows 7 стремительно теряет популярность. За последний месяц почти 44 миллиона пользователей перешли на другие операционные системы. Если так пойдёт и дальше, то «Семёрка» станет уделом энтузиастов.

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Возможно, так бы и было, если бы не Free Software Foundation (FSF) – фонд свободного программирования, который создал петицию с требованием передать код Windows 7 в руки сообществу. Мало того, эти ребята требуют, чтобы Windows 7 стала бесплатной системой с полностью открытым кодом.

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Члены фонда пишут, что сейчас у Microsoft есть прекрасная возможность положить конец десятилетней тирании, протянув руку всем, кто пострадал от вторжения в личную жизнь, постоянных угроз безопасности, а также многих других постыдных жестов, которые недостойны столько большой и богатой корпорации.

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FSF сообщает, что, если Microsoft согласится на такие условия, то этим она очистит грехи ужасной операционной системы Windows Vista. Члены сообщества сообщают, что будут заниматься совершенствованием Windows 7, превратив её в самую лучшею систему, о которой только могут мечтать пользователи. Неизвестно, что ответит на это Microsoft. На момент написания материала, петицию подписали почти 2700 человек. Стоит отметить, что количество подписей быстро увеличивается.