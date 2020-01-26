Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Windows 7 может стать бесплатной и перейти в руки энтузиастов

для раздела Блоги
+
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как мы недавно могли убедиться, Windows 7 стремительно теряет популярность. За последний месяц почти 44 миллиона пользователей перешли на другие операционные системы. Если так пойдёт и дальше, то «Семёрка» станет уделом энтузиастов. 

реклама

Возможно, так бы и было, если бы не Free Software Foundation (FSF) – фонд свободного программирования, который создал петицию с требованием передать код Windows 7 в руки сообществу. Мало того, эти ребята требуют, чтобы Windows 7 стала бесплатной системой с полностью открытым кодом. 

реклама

Члены фонда пишут, что сейчас у Microsoft есть прекрасная возможность положить конец десятилетней тирании, протянув руку всем, кто пострадал от вторжения в личную жизнь, постоянных угроз безопасности, а также многих других постыдных жестов, которые недостойны столько большой и богатой корпорации. 

реклама

FSF сообщает, что, если Microsoft согласится на такие условия, то этим она очистит грехи ужасной операционной системы Windows Vista. Члены сообщества сообщают, что будут заниматься совершенствованием Windows 7, превратив её в самую лучшею систему, о которой только могут мечтать пользователи. Неизвестно, что ответит на это Microsoft. На момент написания материала, петицию подписали почти 2700 человек. Стоит отметить, что количество подписей быстро увеличивается. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
2
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
43
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
102
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
74
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
76
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
117
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 76
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 102
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
161
Windows 7 потеряла 44 миллиона пользователей за месяц – самый массовый переход на Windows 10 в истории
103
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
177
10-ое поколение процессоров Intel Core окажется на 10% быстрее существующих аналогов
51
Обновилось немецкое расписание премьер игровых видеокарт на текущий год
11
Видеокарта GeForce RTX 2060 KO получила чип от дорогой GeForce RTX 2080 Super и прирост производительности в некоторых приложениях до 20%
10
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
67
Планы МЦСТ по выпуску новых Эльбрусов: 16 ядер на 16 нм уже в 2022 году
147
Intel планирует откусить часть продаж новых процессоров AMD Ryzen 4000, выпустив в те же сроки свои 10-нм чипы
23
Huawei представила в России ноутбуки MateBook D и предлагает получить их за 1 рубль
2
Российский промышленный планшет MIG Т10 х86 доступен для предзаказа по цене от 105000 рублей
64
В Сети всплыла дата выхода последнего дополнения к Metro Exodus
8
NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux
19
Новые упоминания о процессорах Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700
27
Samsung Galaxy A71 уже в России – Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и NFC за 29 990 рублей
9
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
34
Победив дефицит процессоров, Intel надеется вернуть себе утраченные позиции
20
Вспышка коронавируса привела к росту продаж Plague Inc.
8
В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура
14
Xiaomi Mi 9T в России и СНГ получил Android 10
16

Популярные статьи

Из спичек и желудей: разгон и тестирование 4-ядерных процессоров на плате Socket AM2+ в современных играх
44
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
13
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
39
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
2

Сейчас обсуждают

Ты нищий амудодятел
11:39
Не соглашусь. Просто тебе не повезло. У меня таких проблем не было, я знал на что шёл)
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Aleksey
11:35
Вот и пришли к тому с чего начали? Ну как, Intel-говно? Согласишься? AMD когда выпустили FX настолько не лукавили, и при реальном теплопакете 220 Вт, написали на проце хотябы 125 Вт. Что тоже не соотв...
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Андрей
11:34
Редмибук с аналогичными характеристиками на 5-7к дешевле
Бренд Honor представил компактные ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro на платформе AMD
Ты нищий амудодятел
11:34
Тогда нормально:)
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Aleksey
11:33
Ага а 95 Вт это не запас для 65 Вт проца? :)
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Ты нищий амудодятел
11:32
Deepcool Theta 31 PWM- мне кажется в этом проблема) Тебе нужен с небольшим запасом, для отвода 100-120ватт.
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Farid Kovalenko
11:31
Прошел дум 2016 в прошлом году, на очереди еще штук 5 игр, в том числе ре2, ведьмак, и тд. Откуда у вас время проходить моментально игры?
Похоже, трассировка лучей в DOOM Eternal появится лишь после релиза игры
Inqizitor
11:31
Всё проще - юнити поделки написаны на коленке и слово "оптимизация" им не знакомо. Без гипертрединга вообще жизни нет, особенно на 4 ядрах.
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
Farid Kovalenko
11:30
Ну осостн то лучше, не тупой, там можно 100 часов не тупо делать нетупые квесты и нетупо в бою использовать полтора нетупых комбо. А на деле, такие игры больше всего популярны, ибо основная часть игру...
Похоже, трассировка лучей в DOOM Eternal появится лишь после релиза игры
Вячеслав Муханов
11:29
не скажу за самые новые, но msi несколько штук пробовал на Х99 и под скайлейки: крайне недоволен биосом и вообще поведением. Майнинг риги, например, постоянно лагали, подвисали при ребутах, подвисали ...
MSI готовит приличный ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z490
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем