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NVIDIA, Intel или AMD - кто вносит больший вклад в развитие Linux

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Несмотря на то, что Linux продолжает оставаться уделом энтузиастов, эта операционная система крайне важна для многих крупных компаний, предоставляющих услуги сотням миллионам пользователей. Именно поэтому так важно вносить своевременные изменения в код ОС, для внедрения поддержки новых технологий и многих других улучшений, которые делают систему современной. Phoronix составил список компаний, которые внесли наибольший вклад в развитие свободной ОС, и предлагает с ним ознакомиться.

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В 2019 году количество уникальных корпоративных адресов электронной почты, с которых происходили рассылки кода, у Intel составляет 402. AMD отстаёт, однако, отчётливо видна положительная тенденция, которая свидетельствует о повышенном интересе красных в отношение Linux. Как указывают эксперты, большая часть изменений нацелена на драйвер AMDGPU, благодаря чему современные видеокарты от красных получили улучшенную поддержку. 

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Что до процессоров, то Intel также лидирует, однако, благодаря улучшенному финансовому положению, AMD в последние годы увеличила число разработчиков ядра для Linux в несколько раз. Скорее всего в 2020 году нас ждёт рост активности со стороны Intel, который будет связан с новыми дискретными видеокартами и новым поколением процессоров. 

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А теперь самое интересное: Phoronix приводит статистику по NVIDIA. Казалось бы, компания такого масштаба должна вносить большой вклад в общее дело, однако, зелёные не спешат раскошеливаться, надеясь на то, что кто-то другой залатает дыры и внесёт необходимые исправления, которые ждут миллионы пользователей. 

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