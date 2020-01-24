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Microsoft обещает существенно ускорить Windows 10 в ближайшие несколько недель

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В 2019 году Microsoft выпустила специализированный набор утилит PowerToys для операционной системы Windows 10. Те, кто помнит старушку Windows ХР, должен помнить, как удобно было работать с командами через это приложение. Новый набор – это не дань уважения к ушедшей системе, а крайне удобный перечень инструментов, которые могут ускорить выполнение привычных действий. Однако, долгое время набор был откровенно небольшим. Сейчас появилась информация о новых возможностях, которые ждут всех продвинутых пользователей «Десятки».

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PowerLauncher по своим функциям напоминает Spotlight на macOS. Для активации программы нужно нажать Windows + пробел. Запустив  PowerLauncher можно будет увидеть окно поиска с историей. Кроме того, по желанию пользователя можно настроить меню по своему усмотрению. Например, настроить любое приложение с запуском с правами администратора, показать расположение файла на диске, а также десятки других опций. 

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В дополнении к этому, PowerLauncher получит расширенные права настройки горячих клавиш, а также широкие настройки любых программ в соответствии с запросами и потребностями пользователя. Это сделает систему гибкой, упростив работу ОС, а также ускорив привычные действия в разы. 

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Скорее всего PowerLauncher для PowerToys появится в ближайшие недели. Microsoft не раскрывает всех деталей, но сообщает, что пользователей ждёт совершенно новый опыт общения с собственным компьютером. 

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